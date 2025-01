Cholet boucle la phase aller de Betclic ÉLITE en tête, Nancy ne verra pas la Leaders Cup

Quand un objectif est atteint pour l’un, c’est rarement le cas pour l’autre… Ainsi, pendant que Cholet Basket a validé son titre honorifique de champion d’automne, qui vient couronner une phase aller au-delà de toutes les attentes, le SLUC Nancy a perdu tout espoir de se qualifier pour la Leaders Cup. D’autant plus rageant pour les Lorrains que la porte était ouverte suite à la défaite de Strasbourg à Saint-Quentin, même si Sylvain Lautié a tenu à tempérer le sentiment d’échec. « La Leaders Cup n’était pas un objectif en soi. Je suis juste déçu de ne pas être à 8-7 avant d’aller à Monaco. »

13 rebonds offensifs pour Cholet



Après une belle entame de match impulsée par un Mohammad Amini efficace (8 points et 4 rebonds), les Nancéiens ont rapidement vu les Choletais revenir à hauteur. Grâce à une très belle adresse à 3-points et une défense agressive, les hommes de Fabrice Lefrançois ont repris l’avantage à l’issue d’un premier quart-temps très accroché (18-21, 10′). Dominés au rebond (25 prises à 15) et privés de Shevon Thompson – rapidement coaché (2 fautes), les joueurs de Sylvain Lautié ont joué les yeux dans les yeux avec Cholet. Sous l’impulsion d’un Bastien Vautier dominant dans la peinture (19 points à 6/15 aux tirs et 11 rebonds), Cholet Basket a viré en tête à la pause (39-43, 20′).

« Finir champion d’automne en plein hiver, c’est plutôt fun »



À la peine en première mi-temps, Shevon Thompson a réglé la mire (10 points à 4/10 aux tirs). Grâce à un 13-0 passé aux Choletais et guidés par un très bon Clément Frisch (22 points à 8/14 aux tirs), les Nancéiens sont repassés devant avant d’aborder les dix dernières minutes (59-58, 30′). Encore dans le coup à quatre minutes de la fin (66-66, 36′), le SLUC Nancy a craqué sous les coups de boutoir choletais, à l’image de ce dernier tir décisif de T.J. Campbell (17 points et 3 passes décisives).« Laisser Nancy à 71 points, c’est une très grosse performance », savoure Fabrice Lefrançois. « C’est une belle soirée, finir champion d’automne en plein hiver, c’est plutôt fun » Si quelqu’un avait parié sur CB leader de Betclic ÉLITE, il est désormais très riche !