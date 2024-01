Cholet explose les compteurs contre Boulogne-Levallois

Entre une équipe en confiance et une autre qui perd joueur après joueur, l’issue de la rencontre a été logique et n’a pas fait un pli. Pour la 4e rencontre de suite à la Meilleraie toute compétition confondue, Cholet a outrageusement dominé les débats face à une équipe de Boulogne-Levallois avec seulement 7 joueurs actifs (112-83).

Une évaluation collective… de 150 en faveur de Cholet !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cholet n’a pas pris à la légère cette rencontre face à une faible équipe des Metropolitans 92. D’emblée, Craig Randall II (17 points à 6/11 aux tirs et 5 passes décisives) et Tidjane Salaun (20 points à 7/12 aux tirs, record en carrière), auteurs d’un gros match offensivement, ont donné le ton pour Cholet. Face une équipe de Boulogne-Levallois désormais porté par le seul Alen Omic (25 points, 12 rebonds et 4 passes décisives pour 31 d’évaluation en 30 minutes), après le départ Jordan Théodore, CB a déroulé son basket tout au long de la soirée.

L’écart a vraiment été rédhibitoire en cours de 3e quart-temps, avec une marge qui a atteint +35 en début de dernier quart-temps. Au final, Cholet termine avec une évaluation collective de 150, permise par les très bons pourcentages aux tirs, avec 25/37 à 2-points et 19/37 à 3-points. Une victoire qui permet désormais au club des Mauges de figurer avec un bilan positif en Betclic ELITE (11 victoires – 10 défaites).

