Cholet perd un match important contre Tofas Bursa

Cholet disputait déjà un match important en vue d’une qualification pour les phases finales de la Basketball Champions League. Pour son 3e match du top 16 de la BCL, CB se déplaçait sur le parquet de Tofas Bursa, dépositaire du même bilan que le club des Mauges avant ce mercredi. Mais après la rencontre de ce soir, ce sont bien les Turcs qui comptent une victoire de plus que les Choletais, qui n’ont jamais pu espérer l’emporter (84-71).

Des rebonds offensifs sans la récompense derrière…

Cholet n’a jamais été dans le coup face à Tofas, malgré une atmosphère étonnamment feutrée en Turquie. Si CB a pu s’appuyer sur de très bonnes individualités, à l’image d’un Neal Sako tonitruant en début de match (13 points et 17 rebonds, dont 10 offensifs), Bursa a davantage brillé de par son collectif (cinq joueurs à dix points ou plus). Une configuration de rencontre drôlement semblable à celle du match perdu par Strasbourg la veille contre le leader du groupe Malaga.

Malgré une légère domination au rebond, notamment offensif (22 prises choletaises contre 15), permettant de tenter dix tirs de plus sur la partie (71 contre 61), l’équipe de Laurent Vila n’a jamais pu faire baisser l’écart sous les 9 points à partir de la fin du 2e quart-temps (42-31, 20′). Malgré un regain d’adresse impulsé par Craig Randall II (14 points à 4/14 de réussite aux tirs et 6 passes décisives pour 3 ballons perdus) et un léger sursaut défensif (52-43, 25′), le club des Mauges a fini par prendre l’eau dans le dernier quart-temps (jusqu’à -23). La pluie de tirs extérieurs turcs (15/31 à 3-points contre 8/34 pour CB) a fini par avoir raison des partenaires de Tidjane Salaun (11 points et 5 rebonds)

Viser la 2e place

Avec le sans-faute de Malaga pour le moment (trois victoires), la première place paraît déjà inaccessible, d’où l’importance de ce match perdu face à Tofas Bursa. Cholet aura malgré tout l’occasion de se refaire lors de la phase retour, même si deux déplacements sont à prévoir (à Strasbourg et à Malaga).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre