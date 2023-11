Cholet remercie Gerry Blakes et attend un nouveau joueur

Betclic ÉLITE - Battu pour la sixième fois de rang mardi à Gravelines, Cholet s'est officiellement séparé de Gerry Blakes ce mercredi matin. Un nouveau joueur va prochainement débarquer à la Meilleraie.

Après une dernière sortie ratée à Gravelines-Dunkerque (-2 d’évaluation en 3 minutes), Gerry Blakes (1,93 m, 30 ans) a bouclé sa deuxième aventure choletaise sur un constat d’échec. Attendu comme l’un des leaders de CB, l’ancien arrière de Strasbourg et Limoges a symbolisé les difficultés offensives de l’équipe de Laurent Vila (9,2 points à 39%, 2,6 rebonds et 2,1 passes décisives), a souffert du contraste avec son prédécesseur Dominic Artis et a fait les frais de la terrible série choletaise : six défaites d’affilée, dont cinq en Betclic ÉLITE.

Officiellement remercié par Cholet Basket ce mercredi matin, Gerry Blakes sera rapidement remplacé. En conférence de presse mardi soir à Sportica, Laurent Vila a confirmé, au micro de Ouest France, avoir déniché sa future recrue. « On va se renforcer, de toute façon, c’est une évidence. Il faut garder la confiance. On va avoir un break de deux jours, ce qui est pour nous exceptionnel. Il faudra se retrouver pour travailler, reprendre du rythme pour retrouver de l’adresse. Et avec un renfort qui sera certainement un bon shooteur à trois points pour remplacer Blakes, il faudra laisser derrière nous cette dynamique négative. Normalement, on a trouvé ce joueur qui doit nous apporter du scoring, de la confiance, mais qui puisse aussi défendre dans notre championnat qui est quand même particulier. »