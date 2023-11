Cholet va se séparer de Gerry Blakes

Betclic ÉLITE - Cholet Basket va mettre fin au contrat de Gerry Blakes. L'arrière américain va jouer son dernier match face au BCM Gravelines-Dunkerque ce mardi 28 novembre.

Gerry Blakes (1,93 m, 30 ans) va prématurément quitter Cholet Basket. En difficulté ces dernières semaines, au même titre que l’attaque maugeoise, l’ancien joueur de Strasbourg et Limoges va jouer son dernier match avec CB ce mardi contre Gravelines-Dunkerque, indique Ouest-France.

Samedi soir après la cinquième défaite de suite de Cholet en Betclic ÉLITE, à Saint-Quentin, l’entraîneur Laurent Vila avait « des interrogations » sur ce qu’il décrivait comme « une crise offensive ». Deux choses étaient sûres : son « attaque n’était pas bonne » et Gerry Blakes était en travers. L’arrière étasunien, de retour au club à l’intersaison après une première saison dans les Mauges en 2020-2021, avait encore du se contenter de 6 points à 2/4 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes. Quatre jours plus tôt, il avait atteint la barre des 10 points pour la première fois depuis plus d’un mois. Mais avec un faible pourcentage de réussite aux tirs (4/11) et lors d’une énième défaite choletaise, à Riga en Ligue des Champions (BCL). Au total, le natif d’Inglewood (Californie) aura joué 19 matches cette saison avec Cholet, pour 10,2 points à 39,5% de réussite aux tirs (dont 30,3% à 3-points), 3,4 rebonds, 2,3 passes décisives et 2,1 balles perdues en 24 minutes. Des chiffres gonflés par son très bon tour préliminaire de BCL (13 points à 44,1%, 5 rebonds et 3,7 passes décisives en 28 minutes). D’ailleurs, tout n’aura pas été noir pour lui à Cholet, puisqu’il aura largement contribué à cette belle qualification pour le tour principal.

Cholet a besoin d’un arrière et un ailier-fort

Le coach catalan aura beau avoir essayé, ses coéquipiers avec, Gerry Blakes n’a tout simplement pas été au niveau espéré pour remplacer Dominic Artis. Son deuxième passage à Cholet va donc être raccourci et le club va pouvoir réorganiser son effectif, alors qu’un poste 4 shooteur doit aussi être recruté depuis le départ de Jalen Jones.