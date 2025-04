Cholet s’en sort à Saint-Quentin et reste au contact de la tête du classement

Cholet est très bien parti pour avoir l’avantage du terrain au premier tour des playoffs. Vainqueur à Saint-Quentin ce samedi 19 avril (71-77), le club des Mauges est quasiment assuré de terminer dans le top 4 à l’issue de la saison régulière, avec 3 victoires d’avance sur la JL Bourg, battue la veille par l’ASVEL, à quatre journées de la fin.

La très bonne opération de Cholet

« C’est une bonne opération, un bon résultat », se satisfaisait Fabrice Lefrançois auprès de Ouest-France, du Courrier de l’Ouest et del’Aisne Nouvelle. « Franchement, gagner dans cette salle où il y a une vraie énergie, c’est très difficile. » Même si Pierre-Ratte n’est plus aussi imprenable en 2025 que par le passé, comme en atteste cette 4e défaite en 6 matchs à domicile.

Néanmoins, Cholet Basket a fait ce qu’il fallait pour s’imposer à l’extérieur. Menant les débats pendant une grande partie de la rencontre, l’équipe de Fabrice Lefrançois a su résister aux dernières tentatives de retour axonais en fin de partie. Les gros tirs de Nolan Traoré (17 points à 6/11 aux tirs, 7 passes décisives) et Jerome Robinson (19 points à 5/15), meilleurs marqueurs saint-quentinois du soir, ont fait vaciller mais pas rompre CB. Ce dernier a également pu compter sur un bon Stefan Smith (17 points à 5/13) pour inscrire quelques précieux paniers en fin de match afin de repartir de l’Aisne avec la victoire (71-77).

Saint-Quentin débordé par l’agressivité choletaise

Cholet, pas forcément plus adroit que Saint-Quentin (27/60 pour CB, 24/58 pour le SQBB), a de nouveau fait parler son agressivité défensive pour prendre le meilleur sur son adversaire direct. « Les Choletais ont l’habitude de jouer comme des morts de faim, sans doute plus que nous », regrettait l’arrière picard Loïc Schwartz en conférence de presse. La fragilité de son équipe aux lancers francs (13/25, contre 12/17 pour CB) a également fait très mal.

Avec cette victoire, Cholet Basket reste ainsi à une victoire du premier au classement de la Betclic ELITE, l’ASVEL. Pour Saint-Quentin, qui enchaîne une 3e défaite de suite contre un membre du top 4 (après l’ASVEL et Monaco), il faut espérer que les résultats de cette 26e journée de championnat ne fassent pas redescendre plus bas le SQBB dans la course au play-in.