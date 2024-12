Cholet : T.J. Campbell a repris, Boris Dallo de retour sur le marché

Cholet Basket a réintégré son meneur T.J. Campbell (1,77 m, 36 ans) au cours de la semaine écoulée. Peu en vue face à l’Élan Chalon samedi dernier (3 points à 1/6 aux tirs et 3 passes décisives pour 0 d’évaluation en 22 minutes), l’ancien joueur de Dijon et Nanterre a été plus en jambes lors de la réception de l’ESSM Le Portel, en FIBA Europe Cup, ce mardi 3 décembre.

Résultat de ce retour, Boris Dallo (1,96 m, 30 ans) n’était lui pas sur la feuille de match sur ces deux rencontres. En effet, ce dernier avait effectué son retour dans les Mauges en tant que remplaçant médical du meneur étasunien. Ainsi, le point-foward est de nouveau à la recherche d’un club. Entré à trois reprises sur sa pige choletaise, Boris Dallo s’est fait discret mais il a été rentable (4,7 points à 46,2% de réussite aux tirs, dont 40% à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives en 13 minutes).

Cholet aligne désormais l’effectif prévu à l’intersaison

Avec T.J. Campbell et Aaron Wheeler (2,05 m, 26 ans) ensemble, l’effectif de Fabrice Lefrançois, leader de Betclic ELITE, retrouve sa configuration initiale. Si Wheeler s’est fait discret face à l’ESSM (3 points à 1/6 aux tirs et 2 rebonds en 13 minutes), T.J. Campbell s’est déjà montré productif (16 points à 5/8 et 7 passes décisives pour 18 d’évaluation en 24 minutes). De quoi contribuer à la victoire des siens (85-82).

« Je me suis vraiment mieux senti que sur le premier match, c’est bon d’être de retour, a commenté T.J. Campbell au micro du Courrier de l’Ouest. […] On est sur une belle série et on veut continuer à gagner. On a un mois de décembre difficile où on va jouer des grosses équipes, tant en championnat qu’en coupe d’Europe. Il va falloir que l’on joue mieux que sur ces deux derniers matches. »

Ce samedi, Cholet Basket et T.J. Campbell ont un vrai test du côté de Strasbourg, l’avant-dernier club de Boris Dallo. La SIG de Laurent Vila, l’ancien coach de Cholet, reste sur un succès contre l’ASVEL en Betclic ELITE.