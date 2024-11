Cholet veut garder les pieds sur terre : « Ce n’est pas au bout de 6 journées qu’on joue un titre »

Cholet Basket est la belle surprise de ce début de saison 2024-2025. Après ses deux victoires consécutives contre Paris et l’ASVEL, le club des Mauges est désormais en tête du classement de Betclic ELITE.

« C’est la vérité du jour »

Une première place acquise ce dimanche 3 novembre par un collectif choletais une nouvelle fois au rendez-vous. Avec huit joueurs à six points marqués ou plus, l’équipe de Fabrice Lefrançois a une nouvelle fois fait étalage de sa profondeur d’effectif. Que l’on découvre toujours plus vaste, avec par exemple l’acte de naissance chez les professionnels de Soren Bracq à l’Astroballe. Mais fort logiquement, l’entraîneur de CB Fabrice Lefrançois ne souhaite pas que l’on s’emballe autour de ses troupes.

« Cette victoire concrétise un très joli contenu des deux côtés du terrain, explique-t-il dans des propos rapportés par Ouest-France et L’Équipe. Mais ce résultat, c’est la vérité du jour. Si on pense que c’est acquis, on perdra notre identité et nos valeurs, on a une équipe de joueurs qui ont tout à prouver, il ne faut pas que ça s’arrête. »

Un calendrier plus favorable sur le papier

Pour cela, Cholet va désormais bénéficier d’un mois de novembre plus abordable à priori. Ces deux prochains matchs de FIBA Europe Cup (Anvers et Constanta) sont de moindre importance grâce à ses quatre victoires en autant de rencontres au préalable. Autrement, CB tentera de mettre fin à l’invincibilité du Limoges CSP à Beaublanc et recevra deux équipes pour le moment mal embarquées en championnat, Le Portel et Chalon-sur-Saône. Un mois de novembre donc pour confirmer les belles promesses de Cholet en ce début d’automne.