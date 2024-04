Chris Jones (ex-ASVEL) pourrait quitter Valence dès cet été

Sous contrat avec Valence jusqu’en 2026, Chris Jones, ancien pensionnaire de l’ASVEL, pourrait quitter le club espagnol dès cet été 2024 d’après le journaliste Andrea Calzoni. Le meneur américain, naturalisé arménien, est toujours une référence à la mène en EuroLeague avec 12,9 points (47% de réussite aux tirs), 2,2 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,2 interception pour 13,7 d’évaluation en 26 minutes de jeu en moyenne.

De belles statistiques qui ne se transposent pas forcément au niveau des résultats collectifs, puisque Valence se situe en milieu de tableau dans son championnat national et est éliminé de la course aux playoffs en EuroLeague. Une situation comptable qui a conduit à l’éviction du coach Alex Mumbru, après l’humiliation subie contre l’ASVEL début avril. Le profil de meneur scoreur, gestionnaire et clutch de Chris Jones intéresserait plusieurs clubs, dont la Virtus Bologne.

🚨💣BREAKING NEWS: Chris Jones is expected to leave Valencia in the summer. Despite having a contract until 2026, there is an exit clause for the Euroleague (Valencia doesn’t yet know if will play in the next edition).

Several clubs interested.

One of all is Virtus Bologna. pic.twitter.com/U6dNP3C4qc

— Andrea Calzoni (@andreacalzoni11) April 9, 2024