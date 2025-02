Chuba Ohams (ex-Denain) rejoint Göttingen en Bundesliga

Le BG Göttingen, pensionnaire de la Bundesliga (BBL), a annoncé l’arrivée de Chuba Ohams (2,02 m, 27 ans). L’intérieur américano-nigérian, passé par Denain en France, va tenter de relancer sa saison après un passage difficile en Espagne.

Une opportunité en Allemagne après un passage mitigé en Espagne

Chuba Ohams avait débuté l’exercice 2024-2025 sous les couleurs de Manresa en Liga Endesa, mais son aventure espagnole a tourné court. En deux matchs de championnat, il n’a pas inscrit le moindre point et s’est contenté d’un seul rebond. En Basketball Champions League (BCL), il a connu un peu plus de réussite (4,5 points et 4 rebonds de moyenne en deux rencontres), mais cela n’a pas suffi pour convaincre son club de le conserver.

Le natif de New York va donc rebondir en Allemagne, où le BG Göttingen, actuel dernier de Bundesliga (1 victoire et 17 défaites), espère profiter de sa taille et de son énergie dans la raquette pour se renforcer.

Un joueur passé par la France et performant en Finlande

Après sa sortie de Fordham en 2022, Chuba Ohams avait entamé sa carrière professionnelle en France, sous les couleurs de Denain Voltaire (Pro B). Il y avait signé une saison correcte avec 10,1 points et 6,4 rebonds de moyenne. Son manque d’efficacité aux lancers francs (47,9 %) restait néanmoins un axe de progression.

A l’été 2023, il avait pris la direction de la Finlande et s’était illustré avec Helsinki Seagulls, compilant un impressionnant double-double de moyenne (15,5 points, 10,6 rebonds et 0,9 contre). Il avait également remporté la Coupe de Finlande et avait été nommé dans l’équipe-type des joueurs étrangers du championnat.

Après une tentative infructueuse en Espagne, Ohams aura une nouvelle occasion de s’exprimer en BBL. Le BG Göttingen espère que l’intérieur athlétique retrouvera son impact, notamment au rebond et en défense, pour l’aider à atteindre ses objectifs.