Cinq ans après le dernier, le derby SCABB – Roanne sera à guichets fermés

Les villes de Saint-Chamond et Roanne ne se sont plus affrontés sur le plan basket depuis plus de cinq ans. C’était le 15 avril 2019, pour une victoire 76 à 83 de la Chorale à la Halle André-Boulloche. Le SCABB et la Chorale de Roanne recroiseront le fer le vendredi 29 novembre 2024, dans une salle à guichets fermés.

Entre-temps, beaucoup, beaucoup de choses ont changé chez les deux formations. Quelques semaines après ce dernier derby d’avril 2019, la Chorale de Roanne est devenu champion de France de Pro B, gagnant son ticket pour l’élite. Une première division où elle est restée jusqu’à l’été dernier. Cette période de 5 saisons a été marquée par le retour de son emblématique entraîneur Jean-Denys Choulet, qui n’aura pas survécu à la fatidique saison 2023-2024, celle de la redescente.

Mais c’est surtout Saint-Chamond que l’on ne reconnaît plus par rapport à 2019. La modeste salle André-Boulloche (1 300 places) a laissé place au bel outil qu’est l’Arena Saint-Étienne Métropole (4 200 places). Changement de salle mais aussi… de nom, avec la nouvelle appellation SCABB, du fait de sa fusion avec Andrézieux-Bouthéon. L’investissement financier conséquent de son nouveau président David Despinasse permet désormais à Saint-Chamond de s’immiscer parmi les places fortes de l’antichambre de l’élite, avec le 3e budget et la 7e masse salariale.