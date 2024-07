Cinq enseignements du scrimmage entre la France et le Canada

L’équipe de France a affronté le Canada à huis clos ce mercredi à Orléans, deux jours avant leur match de préparation devant le public du CO’Met. Si le résultat final n’a pas été communiqué, la Fédération française de basketball a fait filtrer quelques informations concernant la rencontre. En voici cinq :

1. Un match disputé

Le match a été très serré puisque le Canada menait 78-77 à 2 minutes 7 de la fin, après un panier de Nando De Colo. Les 40 minutes ont été « extrêmement physiques, équilibrées et disputées » selon le service communication de la FFBB.

2. Des nouvelles associations

Le staff a réalisé des « rotations différentes de celles aperçues depuis le début de la préparation » ce qui ne veut pas dire que les rôles seront redéfinis dès ce vendredi. Et notamment le cinq majeur.

3. Des temps de jeu équilibrés

Les temps de jeu ont été « très répartis et des superstars (ont été) utilisées avec parcimonie ou laissées sur le banc ». On sait notamment que Nicolas Batum, le capitaine des Bleus, a été préservé. Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, R.J. Barrett ou encore Kevin Olynyk ont bien tenu leur place pour le Canada, de même que Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Bilal Coulibaly et Evan Fournier pour la France.

4. Relever l’intensité

Le sélectionneur Vincent Collet souhaitait savoir si son groupe pouvait « répondrait à l’intensité canadienne », qui l’avait fait exploser en ouverture de la dernière Coupe du monde, à Jakarta, fin août 2023. Le meneur vétéran a partagé d’autres objectifs pour cette rencontre : « Progresser sur le spacing, le mouvement, la dureté ».

Un scrimmage de qualité face au Canada ⚔️ Rendez-vous vendredi pour le 5e match de préparation des Bleus 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/O4vwFKPyH6 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 17, 2024

5. Multiplier les répétitions

Les Bleus s’étaient entraînés le matin même de ce scrimmage. Une autre séance est prévue ce jeudi après-midi avant un shooting et probablement des rappels « piéton » ce vendredi matin, le jour du match de préparation contre le Canada, avec le public et une diffusion cette fois.