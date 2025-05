Cinq Français invités au NBA Combine, mais tous ne pourront pas y aller

Le Combine est une étape importante dans le processus de pré-Draft NBA. Les prospects y sont mesurés et testés lors de différents tests physiques, techniques, médicaux et psychologiques. Un passage désormais obligatoire qui permet aux franchises NBA d’avoir le plus d’informations avant de choisir leurs futurs rookies. Mais celui-ci arrive tôt, comme chaque année. Prévu du 11 au 18 mai à Chicago, il est programmé trop tôt pour les joueurs évoluant en Europe, dont la saison est loin d’être finie.

Malgré tout, cinq Français ont été invités sur les 75 au total : Noa Essengue (2,05 m, 18 ans), Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans), Joan Beringer (2,10 m, 18 ans), Noah Penda (1,99 m, 20 ans) et Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans). Les quatre premiers ne devraient pas y participer, vu que leur saison régulière ne sera pas finie, sans même compter les play-in/playoffs (respectivement avec Ulm, Saint-Quentin, Cedevita Olimpija et Le Mans). Seul Raynaud, dont la saison NCAA avec Stanford est terminée depuis fin mars, sera disponible. Pour les autres, un Combine improvisé devrait être organisé par la NBA dans quelques semaines. Risacher, Salaün et Dadiet avaient été invités à Trévise en Italie début juin 2024. D’autres prospects européens devraient y rejoindre Essengue, Traoré, Beringer et Penda.

The NBA announced today that 75 players have been invited to the 2025 NBA Draft Combine, which will take place from May 11-18 at Wintrust Arena and the Marriott Marquis in Chicago.

Additionally, a select number of standout players from the 2025 NBA G League Elite Camp, which… pic.twitter.com/KlCy4tcvW8

— NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2025