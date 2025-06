Toulouse muscle son effectif pour la LBWL : Trinity San Antonio, Iva Slonjsak et Jessica Lindstrom en renfort

Le Toulouse Métropole Basket (TMB) ne veut pas faire de la figuration en La Boulangère Wonderligue. Champion de Ligue 2 et promu en première division, le club a déjà bien avancé dans son recrutement estival, en misant à la fois sur la continuité, avec des jeunes joueuses prometteuses, et sur l’expérience, avec des profils solides comme Trinity San Antonio, Iva Slonjsak ou encore Jessica Lindstrom.

Un effectif renouvelé mais équilibré

Le TMB a dû dire au revoir à plusieurs éléments importants de la saison dernière. MVP de LF2, Binta Dramé prend la direction de Charnay, Justine Soulard rejoint Mondeville tandis que Coline Coumes poursuivra à Voiron. L’avenir de Kaleena Mosqueda-Lewis reste incertain et Charlotte Whittaker n’a pas encore révélé sa future destination indique La Dépêche.

Pour son retour en première division, le club toulousain s’appuiera sur un noyau issu de la montée : Manoé Cissé, Emily Prugnières, Assetou Traoré, Margot De Freitas et la jeune Alix Klewinski seront toujours là pour assurer la transition entre la Ligue 2 et la LBWL.

Trinity San Antonio, recrue phare

La meneuse portoricaine Trinity San Antonio (1,70 m, 22 ans en octobre) est sans doute la recrue la plus attendue. Sortie de Grand Canyon University (GCU) avec une saison exceptionnelle (16 points, 5,4 passes décisives et 2,7 interceptions de moyenne), elle a brillé aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec Porto Rico, meilleure joueuse de sa sélection à l’évaluation.

Trinity San Antonio est une nouvelle pionnière 💕🆕 Welcome in board TSA ! ✌️📍 pic.twitter.com/WGiDJyvskt — Toulouse Métropole Basket (@TMB_Basket) June 26, 2025

Première joueuse de Grand Canyon à participer aux JO, elle arrive auréolée d’un titre de WAC Player of the Year, et d’une multitude de distinctions universitaires. « Elle a tourné à 544 points et 183 passes sur la saison, et détient plusieurs records de son programme universitaire ».

Un duo explosif avec Fatoumata Touré

À ses côtés sur les lignes arrière, Fatoumata Toure (1,72 m, 21 ans) arrive de Nice. Passée par le Pôle France et sacrée championne d’Europe U20 avec l’équipe de France l’été dernier, elle sort d’une belle saison en LF2 au Cavigal (12,1 points, 3,3 rebonds et 3,3 passes). L’ex-joueuse du CS Mainvilliers retrouvera plusieurs anciennes coéquipières à Toulouse, notamment Assetou Traoré et Manoé Cissé.

Fatoumata Touré, nouvelle pionnière en #LaBoulangereWonderLigue 🆕🔥 La prometteuse meneuse championne d’Europe U20 en 2024 rejoint notre équipe la prochaine saison, en provenance de Nice, pour voir #LaVilleEnRose 💕 Bienvenue Fatou ! 👋✌️ pic.twitter.com/tzXL8ClzHQ — Toulouse Métropole Basket (@TMB_Basket) June 25, 2025

Iva Slonjsak, du vécu en EuroLeague

Autre renfort d’expérience, l’ailière croate Iva Slonjsak (1,83 m, 28 ans) connaît bien le championnat français, pour avoir évolué à Saint-Amand, Angers puis Villeneuve-d’Ascq où elle a brièvement joué en EuroLeague la saison passée. Internationale croate depuis les catégories jeunes, elle avait terminé à 14,5 points de moyenne à l’Euro 2021. Elle apportera du leadership au poste 3.

Iva Slonjšak, nouvelle pionnière en #LaBoulangereWonderLigue 🆕🔥 L’ailière internationale croate, au plus de 100 matchs en ligue féminine de basket, débarque à Toulouse pour apporter toute son expérience et son talent à notre effectif 💪🇭🇷 Dobrodošli Iva ! 👋💕 pic.twitter.com/PrBBctt1sP — Toulouse Métropole Basket (@TMB_Basket) June 25, 2025

Un secteur intérieur musclé

Pour densifier la raquette, le TMB a misé sur Bella Murekatete (1,91 m, 25 ans), intérieure rwandaise passée par Washington State en NCAA puis La Seu en Espagne (10,8 points et 4,7 rebonds). Première joueuse rwandaise en NCAA D1, elle a été MVP du championnat GWBA en 2019.

Bella Murekatete, nouvelle pionnière en #LaBoulangereWonderLigue 🆕🔥 L’internationale rwandaise vient relever le défi toulousain 📍💪 Welcome in your new house Bella ! 📍👋 pic.twitter.com/r5V0oCKnha — Toulouse Métropole Basket (@TMB_Basket) June 28, 2025

À ses côtés, Jessica Lindstrom (1,85 m, 29 ans) complète l’effectif. L’Américaine, forte d’un passage remarqué à Luleå en Suède (17 points, 12,4 rebonds en 2024-2025), est bien connue en Belgique pour ses saisons solides avec Castors Braine. « Elle détient encore aujourd’hui les records de rebonds et de double-doubles à Green Bay », son université.

Jessica Lindstrom, nouvelle pionnière en #LaBoulangereWonderLigue 🆕🔥 Championne et MVP du championnat suédois la saison dernière, l’Américaine a décidé de relever le challenge toulousain pour voir, elle aussi, #LaVilleEnRose 🙌✨💕 Welcome in the Pink City Jessica 📍👋 pic.twitter.com/XuQFRLcwor — Toulouse Métropole Basket (@TMB_Basket) June 27, 2025

Objectif maintien pour les Toulousaines

Avec ces renforts ciblés et une ossature conservée, Toulouse affiche un effectif équilibré mêlant jeunesse et expérience. De quoi aborder cette première saison en LBWL avec ambition et sérénité. Le défi du maintien est dans toutes les têtes, mais avec San Antonio à la mène et des joueuses rompues aux joutes européennes, le TMB peut espérer surprendre.