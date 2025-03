Cinquième victoire d’affilée pour Blois : « La dynamique est positive, il faut maintenir cet élan »

C’est une des quatre victoires à l’extérieur qui a marqué cette soirée de Pro B du vendredi 28 février. Menée au début du dernier quart-temps (59-55), l’ADA Blois a réussi un comeback dans ces dix dernières minutes pour finalement s’imposer de trois petits points (71-74) à l’Azur Arena d’Antibes, devant plus de 4300 spectateurs. C’est un game-winner de l’Américain Siyani Chambers (4 points à 1/4 et 3 passes décisives) à 0,3 secondes du terme qui a libéré les siens et climatisé la salle. « On a montré un beau visage face à l’un des cadors de la Pro B qui n’est pas là par hasard. Mais à l’image de ce dernier tir, la pièce ne tombe pas de notre côté en ce moment » a déploré l’intérieur antibois Abdoulaye Loum (13 points à 6/11 et 7 rebonds) auprès de La Nouvelle République.

En embuscade derrière Boulazac

Si les Sharks s’enfoncent encore un peu plus avec cette 12e défaite sur leurs 14 derniers matchs – bien loin de leur début de saison canon – la dynamique est toute autre chez leurs adversaires du soir. Blois enregistre en effet son cinquième succès d’affilée. Une victoire d’autant plus symbolique pour le coach David Morabito, resté plus de 10 ans en terres antiboises (2006-2017), d’abord en tant que joueur, puis entraîneur du centre de formation, puis coach assistant. « Tout n’a pas été parfait, mais dans ce match de reprise toujours piégeux après une coupure de plusieurs semaines, il a fallu rester concentré et ne jamais se frustrer » a-t-il confié. Le dernier succès avant la trêve était déjà primordial, à domicile face au leader Boulazac. Celui-ci vient dans la continuité pour cette équipe pour qui tout fonctionne en ce moment.

« La dynamique est positive, il faut maintenir cet élan » a conclu le coach blésois. L’ADA a désormais autant de victoires que Boulazac (18), mais avec un match d’avance. La suite ne sera pas évidente, puisqu’ils affronteront trois autres équipes du Top 6 lors des trois prochains matchs (l’ASA 5e à domicile, puis Aix-Maurienne 6e en déplacement, puis Roanne 4e à domicile). Un retour dans l’élite, l’objectif depuis le début de saison, est possible.