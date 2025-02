Blois empêche Boulazac de s’envoler, un derby bienfaiteur pour Évreux

La défaite d’Orléans à Denain lors de la 24e journée de Pro B allait profiter à Boulazac ou Blois, en fonction du vainqueur de cet affrontement. La victoire de l’ADA sur l’équipe périgourdine ce samedi 8 février au Jeu de Paume permet de resserrer les rangs sur le podium du championnat (deux victoires d’écart).

Défait sur l’ensemble des deux matchs en demi-finale de la Leaders Cup Pro B, mais vainqueur de la match aller à domicile, Blois a de nouveau su battre Boulazac à domicile (85-71). Ce match « tournant » selon les mots de Timothé Vergiat dans La Nouvelle République est donc revenu dans l’escarcelle des Blésois. Emmenée par un Siyani Chambers quasi irréprochable (23 points, 8 passes décisives pour 1 ballon perdu, 31 d’évaluation), l’équipe de David Morabito a dominé l’ensemble des débats, sans être inquiétée outre mesure.

Une 4e défaite de suite pour Caen

C’est également un succès très important qu’a engrangé Évreux à Caen. Dans l’antre qui va accueillir la Leaders Cup, l’ALM a également dominé une grande majorité de la partie. Même si l’équipe caennaise a eu la balle de l’égalisation en fin de temps réglementaire, grâce notamment au gros match de Kentan Facey (24 points et 12 rebonds). Évreux a notamment pu compter sur la belle prestation de Dimitri Radnic pour signer sa 7e victoire de la saison, et ainsi prendre une victoire d’avance sur Fos-sur-Mer (19e) et deux sur Chartres (20e).