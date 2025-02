Roanne lâche encore du terrain, les outsiders ASA et Aix-Maurienne lorgnent sur le Top 4

Le Top 4 de Pro B est-il réellement figé jusqu’à la fin de saison ? La Chorale avait l’occasion de répondre « oui » ce vendredi à la Forest Arena, mais Roanne a eu la mauvaise idée de s’incliner en Alsace (74-83). Sa quatrième défaite en six matchs. Par conséquent, les hommes de Thomas Andrieux perdent le panier-average sur l’ASA et voient leur adversaire revenir à un point de leur quatrième place, tout comme Aix-Maurienne, victorieux à Évreux (91-88).

Chambers glace Antibes

Devant, Blois a profité du nouvel impair roannais pour prendre deux longueurs d’avance. Malgré un interminable périple en train jeudi, l’ADA l’a emporté à Antibes (74-71), lors d’une affiche qui pouvait lui rappeler le bon souvenir de sa montée en 2022. Face à des Sharks qui ne cessent de couler vers les profondeurs du classement, il aura fallu un énorme game-winner de Siyani Chambers à 0,3 seconde du buzzer. Et dire qu’avant ce tir, le meneur américain pointait à 1 point, à 0/3 !

Au niveau du bas du classement statut-quo : Fos a concédé sa cinquième défaite de rang (78-92), Évreux s’est également incliné et Hyères-Toulon n’en a pas profité, battu à domicile par Caen (67-77). Une lutte pour le maintien qui ne concernera bientôt plus Nantes, qui a prolongé sa formidable dynamique en l’emportant à Saint-Chamond avec un double-double XXL de Bryce Nze (14 points, 19 rebonds et 5 passes décisives pour 35 d’évaluation). Ancienne lanterne rouge de Pro B, le NBH en est désormais à cinq succès de rang.

Enfin, dans le ventre mou, Champagne Basket a braqué Denain (76-75) après avoir compté jusqu’à 15 points de retard en deuxième mi-temps, tandis que Rouen a profité du retour de Clarence Nadolny (21 points) pour maîtriser Vichy (96-84).