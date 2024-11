Pour J.D. Jackson, Antibes est passé « de la meilleure équipe du championnat à la pire » en quelques semaines

Les Sharks d’Antibes sont actuellement dans le dur en Pro B. Défait par Aix-Maurienne à l’Azur Arena vendredi 29 novembre (82-99), le club antibois a concédé une 3e défaite consécutive, la seconde à domicile.

« On s’est vus trop beaux »

Descendant ainsi à la 6e place (9 victoires – 5 défaites), Antibes a surtout perturber son assise défensive en ce mois de novembre. Ainsi, sur les deux derniers matchs, les Sharks ont frôlé d’encaisser plus de 100 points (99 contre l’AMSB, 93 contre la JA Vichy). Une statistique qui fait tâche quand on est la 4e défense qui prend le moins de points cette saison dans la division, et que l’on a des ambitions de montée dans l’élite. En conférence de presse, l’entraîneur J.D. Jackson n’a pas manqué de recadrer ses troupes, comme le rapporte Nice-Matin dans son édition du jour.

« Je n’aime pas cette phrase mais on s’est vus trop beaux », souffle le technicien franco-américain. « Tous les matchs gagnés étaient durs. Là, on subit. Le doute doit se transformer en révolte. Il n’y a pas d’excuse. »

Ce qui fait même carrément dire à J.D. Jackson qu’Antibes « est passé en quelques semaines de la meilleure équipe du championnat à la pire ». Reste à voir quelle réaction ses joueurs adopteront dans les prochaines semaines. Celle-ci ne devra en tout cas pas trop tarder car le calendrier des Sharks au mois de décembre est plutôt coton, avec trois déplacements en quatre matches, dont un chez l’ADA Blois.