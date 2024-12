Clémentine Samson dans la forme de sa carrière en Espagne

Comme chez les garçons, la Liga Endesa Femenina accueille de plus en plus de joueuses françaises. Outre les internationales françaises Migna Touré, Lou Sénéchal-Lopez, Kendra Chéry et depuis peu Marie Mané, Clémentine Samson (1,81 m, 33 ans) joue depuis l’été 2023 pour le club de Vigo.

Prolongée après une première saison solide (10 points à 40,1% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 2,6 passes décisives en 32 minutes) où elle a côtoyé la nouvelle star de Tarbes Murjanatu Musa (1,88 m, 24 ans), la Choletaise fait mieux encore sur cette première partie de saison. Après 11 journées, l’ancienne joueuse de Rennes, Perpignan, des Flammes Carolo, Reims, du BCSP Rezé, La Roche Vendée et Tarbes tourne à 12 points, 4,5 rebonds et 2,1 passes décisives en 30 minutes.

Nuestra Clem entra en el quinteto ideal de la J11 en la #LFEndesa. ⭐️ 25 val

20 pts

7 rebs

3 asts Brava, @clemsamson7. 👏🏻🩵 https://t.co/LvrzIGv2AR pic.twitter.com/HDxWqNHKVx — CELTA BALONCESTO (@Celtabaloncesto) December 9, 2024

MVP du mois de novembre à Vigo

Surtout, elle semble avoir passé un cap dernièrement puisqu’elle enchaîne de grosses performances au point d’avoir été élue MVP du mois de novembre par les fans de son club. Dans la victoire du Celta Vigo contre le club basque de l’Araski AES (71-63), basé à Vitoria-Gasteiz, elle a fini à 24 d’évaluation (18 points à 7/12, 7 rebonds et 3 passes décisives en 33 minutes) le 23 novembre dernier.

𝐿𝑎 𝑱𝑼𝑮𝑨𝑫𝑶𝑹𝑨 𝑪𝑬𝑳𝑻𝑨 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑠: @clemsamson7. ⭐ Tras obtener el 30% de los votos, vuestra francesa favorita se lleva el premio a la MVP del mes por primera vez en la temporada 24/25. 🇫🇷 Félicitations, Clem. 💃🏻👏🏻 pic.twitter.com/N03L8REZxz — CELTA BALONCESTO (@Celtabaloncesto) November 30, 2024

Depuis, elle a confirmé face à une formation d’EuroLeague, celle de Saragosse. Contre Marie Mané le 4 décembre, elle n’a pas pu empêcher la défaite d’un point (77-78) des siennes malgré ses 21 points à 8/17 et 6 rebonds en 37 minutes. Son équipe (15e sur 16 avec 3 victoires en 11 matches) a néanmoins réagi en remportant le duel de la peur contre la lanterne rouge d’Ensino (2-9) ce samedi 7 décembre (82-57). Et une nouvelle fois Clémentine Samson a brillé (20 points à 5/7, 7 rebonds et 3 passes décisives pour 25 d’évaluation en 33 minutes). De quoi lui permettre d’être élue dans le meilleur cinq de la 11e journée du championnat. A 33 ans, la capitaine de Vigo semble vivre une deuxième jeunesse de l’autre côté des Pyrénées.