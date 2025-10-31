Recherche
EuroLeague

Comment regarder Monaco – Panathinaikos gratuitement ce vendredi soir ?

EuroLeague - Le choc entre la Roca Team et le Panathinaikos, ce vendredi soir (19h) en EuroLeague, sera diffusé gratuitement sur TV Monaco.
00h00
Comment regarder Monaco – Panathinaikos gratuitement ce vendredi soir ?

Matthew Strazel et l’AS Monaco reçoivent le Panathinaïkos ce vendredi

Crédit photo : Miko Missana

L’AS Monaco de Mike James reçoit ce vendredi soir (19h) le Panathinaikos d’Athènes pour l’un des sommets de cette saison d’EuroLeague. Et bonne nouvelle pour les fans : le match sera visible gratuitement sur TV Monaco, la chaîne qui continue de suivre les aventures européennes de l’équipe princière.

En direct sur TV Monaco

Pour ceux qui souhaitent vivre cette grande soirée de basket sans abonnement, TV Monaco propose une couverture complète du match. Avant-match, commentaires en direct avec Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, puis analyses et réactions à chaud après la rencontre : le dispositif promet une immersion totale dans l’ambiance du Gaston-Médecin, qui s’annonce bouillant.

La chaîne est disponible gratuitement sur :

  • Freebox : canal 900

  • Bouygues : canal 500

  • Orange : canal 400

  • SFR : canal 511

  • Canal+ : canaux 125 et 135

  • Molotov TV : en streaming gratuit

Un choc européen attendu

Après leur superbe victoire face à l’Olympiakos, les hommes de Vassilis Spanoulis veulent confirmer face à une autre puissance grecque. « C’était un très bon match face à l’Olympiakos. Nous avons très bien joué ensemble, c’est la façon dont nous devons jouer pour gagner encore ce vendredi », confie le capitaine Mike James.

Auteur de son record de points en EuroLeague mercredi soir à Athènes, Alpha Diallo ajoute : « Dès la fin du match à l’Olympiakos, on a pensé à ce rendez-vous face au Pana, on a la volonté d’être prêt de la même façon. Cette victoire a été excitante, mais nous avons un autre gros rendez-vous à remporter devant nos fans. »

Entre le feu de Mike James, la montée en puissance de Matthew Strazel et le collectif retrouvé de Monaco, cette affiche a tout d’un grand moment de basket européen au pied du Rocher.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Commentaires

mikejames- Modifié
Pour info, TV Monaco diffuse l'intégralité des matchs de la Roca team en euroleague.
