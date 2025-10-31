Comment regarder Monaco – Panathinaikos gratuitement ce vendredi soir ?

L’AS Monaco de Mike James reçoit ce vendredi soir (19h) le Panathinaikos d’Athènes pour l’un des sommets de cette saison d’EuroLeague. Et bonne nouvelle pour les fans : le match sera visible gratuitement sur TV Monaco, la chaîne qui continue de suivre les aventures européennes de l’équipe princière.

En direct sur TV Monaco

Pour ceux qui souhaitent vivre cette grande soirée de basket sans abonnement, TV Monaco propose une couverture complète du match. Avant-match, commentaires en direct avec Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, puis analyses et réactions à chaud après la rencontre : le dispositif promet une immersion totale dans l’ambiance du Gaston-Médecin, qui s’annonce bouillant.

La chaîne est disponible gratuitement sur :

Freebox : canal 900

Bouygues : canal 500

Orange : canal 400

SFR : canal 511

Canal+ : canaux 125 et 135

Molotov TV : en streaming gratuit

Un choc européen attendu

Après leur superbe victoire face à l’Olympiakos, les hommes de Vassilis Spanoulis veulent confirmer face à une autre puissance grecque. « C’était un très bon match face à l’Olympiakos. Nous avons très bien joué ensemble, c’est la façon dont nous devons jouer pour gagner encore ce vendredi », confie le capitaine Mike James.

Auteur de son record de points en EuroLeague mercredi soir à Athènes, Alpha Diallo ajoute : « Dès la fin du match à l’Olympiakos, on a pensé à ce rendez-vous face au Pana, on a la volonté d’être prêt de la même façon. Cette victoire a été excitante, mais nous avons un autre gros rendez-vous à remporter devant nos fans. »

Entre le feu de Mike James, la montée en puissance de Matthew Strazel et le collectif retrouvé de Monaco, cette affiche a tout d’un grand moment de basket européen au pied du Rocher.