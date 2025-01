Contre Monaco et Paris, pas d’exploit pour Blois et l’Élan Béarnais en Coupe de France

Malgré le handicap de points et un match à l’extérieur, les favoris de la soirée Monaco, Paris et Le Mans ont tous assumé leur rang face respectivement à Blois, l’Élan Béarnais et Tours. En compagnie de l’Alliance Sport Alsace, les trois équipes de Betclic ELITE sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France.

4⃣ matchs, 3⃣ victoires à l'extérieur ! 🤯 L'@ASMonaco_Basket, le @ParisBasketball et le @MSB_Officiel valident leur ticket pour le tour suivant 🎟️ Victorieuse à domicile, @basket_asa est également qualifiée pour les quarts de finale 💪 Le résumé 👉 https://t.co/F8XI4icMlU pic.twitter.com/YUodpGeqSM — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) January 7, 2025

Paris ne blaguait pas sur son intérêt pour la Coupe de France

« Il n’y a pas d’ambiguïté, on vient à Pau pour gagner et aller le plus loin possible dans la compétition. » Résultat final : Paris 107 – Pau 78. Les propos de Léopold Cavalière ont donc été suivies par les actes de l’équipe du Paris Basketball. Dans son marathon entre l’EuroLeague et la Betclic ELITE, il était possible de penser que le club de la capitale pourrait vouloir se défaire de la Coupe de France.

Que nenni, sur une pente négative actuellement (4 défaites de suite en Europe), T.J. Shorts et ses partenaires ont profité de ce déplacement dans le Béarn pour se défouler ! Légèrement devant à la pause (53-59) grâce notamment à l’adresse de Mikael Jantunen et Sébastien Herrera (7/9 à 3-points en première mi-temps, 11/16 au final), Nadir Hifi (19 points dont 4/10 à 3-points) s’est joint au festival parisien sur les lignes extérieures (21/50 à 3-points). Pau-Lacq-Orthez, bien emmené en début de match par Micah Speight (14 points pour 18 d’évaluation) et Walter Whyte (11 points), a également été outrageusement dominé dans le secteur du rebond (54 prises parisiennes dont 23 offensives). Ce qui a fini par rendre l’Élan Béarnais amorphe en seconde période (14-31 et 11-17).

La victoire qui fait du bien ! Qualification pour le prochain tour de la Coupe de France après cette victoire face à @EBPLO 💪 pic.twitter.com/OX5WOSf8EZ — Paris Basketball (@ParisBasketball) January 7, 2025

Monaco et Le Mans sérieux en région Centre – Val-de-Loire

Monaco avait été la dernière équipe à se déplacer au Jeu de Paume en Betclic ELITE en fin de saison dernière, avant la relégation de l’ADA Blois. Pour son retour dans le Loir-et-Cher, le club de la Principauté n’a pas fait plus de cadeaux au pensionnaire de Pro B dans le cadre de la Coupe de France. Même sans Mike James et Nick Calathes, laissé au repos sur le Rocher, l’ASM a rapidement pris la mesure des Blésois, bien emmené par son capitaine du soir Elie Okobo (23 points à 7/14 aux tirs). Surtout, l’équipe de David Morabito n’a rien pu espérer au vue de la domination monégasque du soir dans la raquette, à l’image des 17 rebonds de Jaron Blossomgame ou encore des 22 points à 10/13 aux tirs en cumulés de Georgios Papagiannis et Mam’ Jaiteh.

✅️ Victoire sans appel de la #RocaTeam à Blois, et la qualif' en quart de finale de la Coupe de France ! 🏆#DagheMunegu #CDFBasket pic.twitter.com/hcoVbkUdIH — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) January 7, 2025

Plus bas en Touraine, il n’y a pas eu d’exploit non plus à Monconseil pour Tours face à une sérieuse équipe du Mans (72-94). Le dernière représentant de la NM1 a vu la victoire s’échapper dans un tragique 2e quart-temps, perdu 9 à 37 ! Enfin, dans un affrontement 100% Pro B, l’Alliance Sport Alsace s’est imposée à la maison contre Roanne, s’appuyant notamment sur son joueur en forme Shannon Bogues Jr. (19 points à 7/12 aux tirs).