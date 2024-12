Cordinier et le Virtus Bologne tombent à domicile face à Trieste

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) réalise un début de saison de très bonne facture mais son équipe de la Virtus Bologne galère au point d’avoir changé de coach tout récemment. Et si elle reste sur un succès sur le buzzer en EuroLeague (81-82), sur le parquet de Vitoria le jeudi 12 décembre, elle a enchaîné par un revers en championnat d’Italie. Les Bolonais se sont inclinés 78 à 70 à domicile contre Trieste, une équipe de milieu de tableau (6 victoires et 5 défaites) qui restait sur quatre défaites consécutives.

Le récit du match : une Virtus en dents de scie

La Virtus avait pourtant bien démarré, s’appuyant sur l’énergie de Alessandro Pajola (1,94 m, 25 ans) et l’impact athlétique de Achille Polonara (2,05 m, 33 ans) et Isaïa Cordinier. Un premier break (13-5) laissait espérer une soirée maîtrisée. Mais Trieste a rapidement repris l’initiative grâce à un Alessandro Ruzzier inspiré et aux tirs extérieurs de Candussi, Uthoff et Ross. Un 11-0 a permis aux visiteurs de rentrer au vestiaire avec une avance de 8 points (32-40).

En début de seconde mi-temps, Bologne a réagi. Sous l’impulsion de Will Clyburn et Semi Morgan, bien relayés par Ante Zizic, l’équipe est parvenue à renverser la vapeur, prenant brièvement l’avantage (58-54). Mais dans le dernier quart-temps, Trieste a repris les commandes. DeMarcus Ross, avec trois triples décisifs, a fait basculer la rencontre, réduisant à néant les dernières tentatives d’orgueil de Cordinier et ses coéquipiers.

Una Segafredo con poca energia nel finale cede a Trieste ❌ pic.twitter.com/q1vInAiPqQ — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) December 15, 2024

Ante Zizic trop seul

Côté Trieste, DeMarcus Ross a été l’homme du match avec 19 points, dont 5/9 à 3-points. Jake Uthoff (12 points, 9 rebonds, 4 passes, 20 d’évaluation) et Jeff Brooks (12 points, 8 rebonds, 24 d’évaluation) ont également pesé dans le succès des visiteurs. Alessandro Ruzzier a orchestré le jeu avec 10 points et 8 passes décisives. Pour la Virtus, Ante Zizic a livré une prestation solide (16 points et 8 rebonds pour 24 d’évaluation), mais il a été trop esseulé. Isaïa Cordinier a cumulé 14 points à 6/12 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes alors que Will Clyburn a ajouté 11 unités, sans pour autant inverser la tendance.

La réaction du coach Dusko Ivanovic

Après la rencontre, le nouvel entraîneur bolonais Dusko Ivanovic a salué l’énergie de Trieste et pointé les lacunes de son équipe : « Ce soir, Trieste a très bien joué, avec beaucoup d’intensité et des tirs importants. Notre problème a été le manque d’énergie et une défense insuffisante sur les un contre un. » Ivanovic a aussi souligné les défis liés à la récente réorganisation de l’équipe : « Quand il y a des changements sur le banc, c’est une situation difficile pour tout le monde. Nous devons rester unis. Je crois en cette équipe et nous verrons où nous serons à la fin. »

Milan également battu



Avec ce troisième revers en 11 matches de Serie A, la Virtus Bologne descend à la cinquième place. Trente (10-1) a fait l’écart. Autre pensionnaire d’EuroLeague, Milan a également perdu à Varèse (94-92). L’équipe de Fabien Causeur (mis au repos) compte déjà 5 défaites. La Virtus Bologne compte se reprendre ce mercredi contre l’Olympiakos d’Evan Fournier en EuroLeague.