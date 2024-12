La Virtus Bologne de Cordinier s’impose chez Baskonia sur un 3+1 de Will Clyburn

La Virtus Bologne, lanterne rouge de l’EuroLeague avant la rencontre, s’est imposée sur le parquet de Baskonia (81-82). C’est Will Clyburn (2,01 m, 34 ans) qui a offert la victoire aux Italiens grâce à une action incroyable : un tir à 3-points avec la faute. Cette victoire marque également les débuts triomphants de Dusko Ivanovic en tant qu’entraîneur de la Virtus.

Dans une rencontre serrée de bout en bout, c’est une action d’éclat de Will Clyburn qui a scellé le sort de Baskonia. Menée 81-78 à quelques secondes du buzzer, la Virtus a vu Clyburn remonter le terrain et marquer un tir primé en subissant une faute. Après révision de l’horloge, il restait 1,9 seconde au compteur. Le joueur américain a ensuite converti le lancer franc pour une improbable action à 4 points, offrant la victoire aux siens.

AND-1 FOR THE WIN🎯🎯🎯

Will Clyburn getting the three and the foul to turn the scoreline for @VirtusSegafredo in the last second of the game😤#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/myKkU16PhJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2024