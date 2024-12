Evan Fournier se reprend contre Panionios

Après la soirée difficile de l’Olympiakos sur le parquet de Belgrade ce vendredi 13 décembre (87-73), les Grecs étaient attendus au tournant en championnat. De plus, l’international français Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) était passé totalement à côté de son match (2 points à 1/10 aux tirs, -6 d’évaluation en 20 minutes).

Mais pour un joueur du calibre d’Evan Fournier, impossible, de ne pas rattraper cette baie vue en EuroLeague. Ce dimanche en championnat grec, contre le club voisin du Panionios Athènes, l’ancien joueur des Knicks de New-York a bien aidé son équipe en inscrivant 16 points, en retrouvant son adresse (6/12 aux tirs), en plus de ses 1 rebond, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 balles perdues. Cette fois, il obtient une note de 10 d’évaluation. Son coéquipier Sasha Vezenkov (2,06 m, 29 ans) a lui atteint les 38 d’évaluation. Ce qui était nécessaire pour se défaire d’une accrocheuse formation basé à Néa Smýrni, dans la banlieue sud d’Athènes.

Car l’Olympiakos a dû s’employer pour arracher une victoire précieuse sur le parquet de Panionios (84-78) lors de la 10e journée de la GBL (Greek Basketball League). Une victoire qui leur permet de rester au contact du leader invaincu (10-0), le Panathinaïkos, avec une seule victoire de retard. Les hommes de Giorgos Bartzokas, bien que constamment en tête, ont vu leurs adversaires revenir à plusieurs reprises, dans un match disputé jusqu’aux dernières secondes.

Sasha Vezenkov, un match monumental

L’incontournable Sasha Vezenkov a porté les siens avec une performance hors du commun : 30 points inscrits avec des pourcentages impressionnants (9/10 à 2-points, 2/3 à 3-points), frôlant le double-double avec 9 rebonds. Il a été particulièrement décisif en début de seconde mi-temps, enchaînant 7 points consécutifs pour creuser un écart de 12 unités (47-35). Cette prestation permet à Vezenkov de continuer son ascension dans l’histoire du club, où il devient le 12e meilleur marqueur de l’Olympiakos en championnat.

Fournier et Williams-Goss en soutien

Evan Fournier a également brillé avec 16 points, tout en contribuant dans les moments clés. C’est notamment grâce à ses 8 points en début de quatrième quart-temps que l’Olympiakos a pu reprendre un avantage conséquent (74-60, 35′). Nigel Williams-Goss (1,91 m, 30 ans), plus discret au scoring (11 points), a assuré en défense avec 2 interceptions et des actions cruciales en fin de match pour sécuriser la victoire.

Panionios combatif jusqu’au bout

Panionios n’a pas démérité. Sous l’impulsion du géant grec Georgios Tsalmpouris (14 points, 3/4 à 3-points) et de l’ancien joueur de Dijon, Nanterre et Blois Rion Brown (12 points à 4/12, 2 rebonds et 3 passes décisives en 34 minutes), les locaux ont maintenu la pression, réduisant l’écart à seulement 7 points dans les dernières minutes (81-74). Malgré cette belle résistance, ils ont manqué d’efficacité dans la raquette (16/37 à 2-points contre 21/34 pour l’Olympiakos) malgré l’absence de Moustapha Fall. Il faut dire que Nikola Milutinov (2,13 m, 29 ans) a bien protégé le panier (2 contres) et contrôlé le rebond (8 prises).

La volonté de rebondir en EuroLeague



Si l’Olympiakos a assuré l’essentiel avec cette victoire, ce match révèle également des lacunes défensives et une dépendance marquée à ses leaders offensifs (81 des 98 d’évaluation collective pour le quartuor Fournier – Vezenkov, Milutinov – Williams Goes). Une situation que Giorgos Bartzokas devra rapidement corriger pour continuer à dominer en championnat et briller sur la scène européenne. Car dès ce mercredi 18 décembre, l’Olympiakos reçoit le Virtus de Bologne en EuroLeague. Une réaction est attendue suite aux deux défaites consécutives sur la scène européenne. Ce match sera l’occasion pour Evan Fournier de retrouver Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans), son partenaire d’équipe de France.