L’Olympiakos perd encore, Evan Fournier passe à côté

L’Olympiakos a enchaîné une deuxième défaite consécutive en EuroLeague, s’inclinant lourdement face à l’Étoile Rouge de Belgrade (87-73). Evan Fournier (1,98 m, 32 ans), en grande difficulté (2 points à 1/10 aux tirs, -6 d’évaluation en 20 minutes), n’a pas su peser sur la rencontre.

Une prestation collective remarquable de l’Étoile Rouge

Portée par une solide performance collective, l’Étoile Rouge a dominé l’Olympiakos de bout en bout. Nemanja Nedovic (18 points) et Nikola Kalinic (16 points) ont été les fers de lance d’une équipe belgradoise bien organisée et efficace des deux côtés du terrain. Avec cinq joueurs à plus de 10 points et une adresse à 3-points redoutable (10/23), les Serbes ont montré toute leur cohésion.

En revanche, l’Olympiakos a affiché des lacunes criantes. Les absences de Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) et Moses Wright ont pesé lourd, laissant Nikola Milutinov (11 points) isolé dans la raquette face à une défense physique. Sasha Vezenkov, auteur de 19 points, a été l’un des rares à surnager dans une équipe en panne d’adresse extérieure (6/23) et coupable de 17 pertes de balle.

Evan Fournier passe à côté

Pour Evan Fournier, la soirée a été particulièrement compliquée. Avec seulement 2 points à 1/10 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisive pour une évaluation de -6 en 20 minutes, l’arrière français n’a jamais trouvé son rythme. Son inefficacité offensive a pesé sur l’Olympiakos, incapable de répondre à l’intensité imposée par l’Étoile Rouge.

Les propos tranchants de Bartzokas

Après la rencontre, le coach de l’Olympiakos, Georgios Bartzokas, n’a pas mâché ses mots : « C’était notre pire performance de la saison. Nous avons joué de manière individuelle, sans exécuter le plan de jeu. Défensivement, nous étions trop tendres. Nous méritons de perdre. »

Un constat sévère, mais à la hauteur de la contre-performance d’une équipe en quête de constance. L’entraîneur grec a également souligné les nombreuses erreurs collectives, symbolisées par le différentiel en passes décisives (25 contre 18) et en balles perdues (8 contre 17).

L’Étoile Rouge confirme sa montée en puissance

À l’opposé, Ioannis Sfairopoulos, le coach de l’Étoile Rouge, a salué la maturité de son équipe : « Nous avons contrôlé le match et défendu de manière exceptionnelle en seconde période. C’est une victoire importante pour nous, et je remercie les fans pour l’incroyable atmosphère. »

Avec ce succès, l’Étoile Rouge affiche désormais un bilan de 8 victoires pour 7 défaites, et semble bien lancée dans la course aux playoffs.

La suite pour les deux équipes

Dans un calendrier chargé, l’Olympiakos (9 victoires et 6 défaites) devra rapidement se ressaisir. Les Grecs accueilleront la Virtus Bologne mercredi avant de recevoir l’ALBA Berlin vendredi. L’Étoile Rouge, elle, se déplacera chez l’Anadolu Efes Istanbul avant de recevoir Maccabi Tel-Aviv. Deux échéances cruciales pour confirmer leurs ambitions respectives en EuroLeague.