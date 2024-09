Courtside fait peau neuve en cette rentrée pour vous offrir un premier épisode au format vidéo à retrouver cette fois sur Youtube, en plus des plateformes habituelles (Spotify, Deezer, Apple). Et pour cette grande première, nous avons l’honneur de recevoir Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) pour un long entretien découverte de l’ancien joueur des Blazers et du Thunder en NBA !



Retrouvez très régulièrement Gabriel Pantel-Jouve, créateur et rédacteur en chef de BeBasket, accompagné de Maxime Bodilis, journaliste, pour décrypter toute l’actualité du basket français et des Français du basket. Actu, analyses, débat, coup de gueule ou interview, Courtside est votre nouveau rendez-vous !

Nos émissions sont disponibles sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict, mais aussi sur Youtube.

A écouter sans modération !