Courtside, épisode 6 : Monaco et Paris peuvent-ils atteindre le Final Four ?

Courtside est de retour après quelques mois d’interruption ! Pour ce nouvel épisode, nous nous sommes penchés sur le bon début de saison des clubs de Betclic ÉLITE en EuroLeague.

Leaders malgré leur récente défaite contre le Real Madrid, Paris et Monaco ont-ils les capacités à jouer le Final Four en fin de saison ? L’ASVEL réalise également un départ prometteur (7 victoires et 9 défaites). Au point de pouvoir s’approcher du play-in ? Ces trois équipes sont les principales candidates pour le titre de champion de France mais Cholet occupe la première place depuis le début de saison, malgré son lourd revers contre la JL Bourg samedi dernier.

Ce début de saison canon en EuroLeague symbolise le début de saison canon du basketball français, alors que les Français se montrent également en NBA, à l’image des quatre tricolores ensemble sur le parquet ce jeudi soir à Washington D.C. et des 42 points de Victor Wembanyama face aux Atlanta Hawks de Zaccharie Risacher.

L’épisode est à écouter ci-dessous :