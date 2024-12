Sarr/Coulibaly remporte le duel des duos français, Gobert dans le dur pour ses retrouvailles avec KAT

Outre la nouvelle grosse performance de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans), auteur de 42 points dans sa première rencontre NBA face à Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), quatre Français se sont affrontés ce jeudi 19 décembre dans la grande ligue.

Quatre Français en même temps sur le parquet lors d’un match NBA

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) et Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) se sont retrouvés ensemble sur le parquet face à Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) et Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans), ce dernier effectuant son retour. Le duo frenchie des Wizards a mené les siens à la victoire avec 19 points à 6/13 aux tirs (dont 3/6 à 3-points), 9 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres pour l’intérieur rookie et 14 points à 5/13 (dont 2/7 à 3-points), 7 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 35 minutes pour le sophomore. En face, Moussa Diabaté (4 points à 2/2, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 12 minutes) et Tidjane Salaün (3 points à 1/5, 4 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes) se sont surtout illustrés au rebond.

Alex & Bilal vainqueurs à Charlotte ! Alexandre Sarr : 19 PTS, 9 REB, 5 AST, 3 BLK

Bilal Coulibaly : 14 PTS, 7 REB, 5 AST, 2 STL 🇫🇷 🤌 pic.twitter.com/IXrGQdQbfW — NBA France (@NBAFRANCE) December 20, 2024

Karl-Anthony Towns injouable pour son retour chez les Timberwolves, Gobert en souffrance

A l’intersaison, Minnesota a fait le choix d’envoyer Karl-Anthony Towns (2,13 m, 29 ans) à New York. Ce dernier a fait son retour au Target Center de Minneapolis ce jeudi. Et il a rappelé aux fans locaux à quel point il pouvait être un joueur talentueux. L’international dominicain a cumulé 32 points à 10/12 aux tirs, 20 rebonds et 6 passes décisives en 38 minutes. Surtout, les Knicks ont détruit une équipe de Minnesota pourtant sur une bonne dynamique. Après leur avoir passé un 26 à 2 en début de deuxième quart-temps, ils ont filé vers une large victoire (107-133). Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) n’a rien pu faire, lui qui termine à seulement 3 points à 1/1 aux tirs et 1/4 aux lancers francs, 4 rebonds, 2 interceptions et 0 contre en 22 minutes. Surtout, il se retrouve avec le pire +/- de son équipe (-37 quand le deuxième est à -21).

9 years of great memories 🥹 pic.twitter.com/fCO9g0djQ0 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 19, 2024

Si Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) a joué pour New York (0 point à 0/2 en 5 minutes), Armel Traoré (2,05 m, 21 ans), Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) et Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) ont fini en DNP lors des victoires des Lakers (chez les Kings), du Thunder (à Orlando) et des TrailBlazers (contre Denver). En revanche, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a activement participé (3 points à 1/5, 4 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes) à la victoire des Los Angeles Clippers à Dallas.