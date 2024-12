Victor Wembanyama marque un énorme coup pour son premier duel contre Zaccharie Risacher !

Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) contre Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), c’est une opposition qui n’avait plus eu lieu depuis juin 2023 et les demi-finales de Betclic Élite entre Boulogne-Levallois et l’ASVEL. Encore très vert, le plus jeune des deux n’avait joué que deux minutes dans le blow-out du Match 3. Cette nuit, la différence d’âge entre les deux anciens coéquipiers à l’ASVEL s’est encore faite ressentir.

Un Victor Wembanyama de gala

Car c’est bel et bien Wembanyama qui a dominé la première rencontre entre San Antonio et Atlanta cette saison. Peut-être grisé par ce duel contre son successeur à la place de N°1 de Draft, le géant tricolore a commencé sur les chapeaux de roues en marquant 10 points dans les cinq premières minutes. Très agressif, il a profité du jeu écarté par le retour de Devin Vassell dans le cinq majeur pour atteindre les 24 points à la mi-temps. Avec notamment beaucoup de lancers-francs provoqués (9/12) et un feu vert total à 3-points (7/15). Ce qui n’a pourtant pas suffi aux Spurs pour rester devant (60-66). En face, les Hawks – récents demi-finalistes de la NBA Cup – ont joué leur jeu de contre-attaque habituel avec Trae Young à la baguette (23 points, 16 passes décisives). Après un troisième quart-temps faiblard, Wembanyama a pris les choses en main à partir de son entrée dans le dernier quart-temps. Il a sorti peut-être les meilleures 15 minutes de sa saison.

Entré en jeu alors que les Spurs étaient menés de 4 points (92-96), « l’alien » a changé le sort du match quasiment à lui tout seul. Alley-oop à lui-même, 3-points du logo, contre spectaculaire : il a réveillé son équipe, qui s’est remise dans le droit chemin à partir de ce moment-là. Revenus à égalité (101-101), il a cependant fallu cravacher face à des Hawks qui ne se sont pas déstabilisés pour autant. Les deux équipes ont échangé les 3-points dans le money-time pour finalement se quitter à égalité au coup de sifflet final (120-120). Début alors de la prolongation, et Wembanyama, déjà à 34 points, a poursuivi sur sa lancée. Il a réalisé une prolongation d’exception, faisant pencher la balance devant un public en feu. De quoi lui permettre de terminer avec 42 points à 13/24 aux tirs (dont 7/15 de loin), 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 4 contres en 37 minutes. Il termine avec le meilleur plus/minus du match (+17), preuve de son impact. Son deuxième meilleur de la saison, après son record à 50 points le mois dernier.

« Je trouve qu’il a imposé sa volonté sur le jeu ce soir. Physiquement avec sa taille, mais aussi en étant démonstratif, en jouant avec conviction. Quand il arrive à avoir la balle dans ses positions préférentielles, rien ne peut l’arrêter… Il était formidable et on en avait besoin. » Le coach Mitch Johnson sur Wembanyama, en conférence de presse

De son côté, Zaccharie Risacher a livré un match dans ses standards statistiques. Si ce n’est qu’il a tenté plus de choses que d’habitude en attaque, peut-être motivé par ce duel contre son ancien coéquipier. Sans compter son habituelle grosse activité en défense sur les ailiers des Spurs. Il termine avec 9 points à 4/13 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), 4 rebonds, 2 interceptions en 22 minutes. Il n’a pas fini le match sur le terrain, remplacé sur le poste 3 par un DeAndre Hunter tout feu tout flammes (27 points), et auteur d’un poster impressionnant sur Wembanyama.

