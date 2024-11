Les 50 points de Victor Wembanyama : 2e Français et 6e Européen à atteindre cette barre symbolique !

La barre des 50 points sur un match NBA, Victor Wembanyama peut déjà cocher cette case après le début de sa 2e saison NBA. La longue liste d’accomplissements de Wemby, passés et à venir, vient de voir une nouvelle case se remplir dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre.

Mais aussi le 2e plus rapide de l’histoire à atteindre les 50 points, le 4e plus jeune…

Pour son premier duel avec Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), et de nouvelles retrouvailles avec son ex-coéquipier Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), le natif du Chesnay a signé son meilleur match en carrière, avec 50 points inscrits. En 32 minutes de jeu, l’intérieur a inscrit 18 de ses 29 tentatives (dont 8/16 à 3-points), avec 6 rebonds, 2 passes décisives pour 1 ballon perdu, 1 interception et 3 contres, atteignant les 47 d’évaluation). « C’est une étape importante, c’est comme entrer dans un club privé », savourait-il.

Ainsi, entre outrepassant son précédent record de dix unités (40 points), Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) est devenu le 2e joueur Français à marquer autant de points sur un match NBA. Il se retrouve à 5 unités de son ancien président à l’ASVEL et de son prédécesseur aux Spurs, Tony Parker, auteur de 55 points en 2008 (en 51 minutes). À l’échelle du Vieux Continent, il est le 5e meilleur marqueur européen de l’histoire sur un match, à égalité avec Nikola Jokic, mais derrière Luka Doncic (73 points), Giannis Antetokounmpo (64), Tony Parker donc et Dirk Nowitzki (51).

« Faire en sorte qu’à l’avenir, ce soit juste un match de plus »

Sur le plan plus global de la NBA, l’ancien joueur de l’ASVEL et des Metropolitans 92 est devenu, à 20 ans et 314 joueurs, le 4e plus jeune joueur de l’histoire de l’Association à atteindre ce palier des 50 points (derrière Brandon Jennings, Lebron James et Devin Booker). Il aurait presque pu devenir le n°1 en termes de rapidité pour atteindre ses 50 pions (26 minutes et 25 secondes), uniquement devancé par le pyromane Klay Thompson et ses 25 minutes et 45 secondes.

Débutant à peine sa saison sophomore, Victor Wembanyama a tout l’avenir devant lui pour faire de ces différents records les siens : « La première chose à laquelle je pense, c’est que je veux que mes prochaines performances surpassent celle-ci. Je veux faire en sorte qu’à l’avenir, ce soit juste un match de plus. » On lui fait confiance pour cela…