Damien Inglis réalise son match référence en EuroLeague

Damien Inglis (2,04 m, 28 ans) a commencé l’année 2023 en réalisant son meilleur match en EuroLeague et Valence a gagné face à l’Anadolu Efes Istanbul (93-88) pour la 18e journée ce mercredi 3 janvier.

Le vainqueur de l’EuroCup 2021 et 2023 a signé ses records de points (14), rebonds (10), passes décisives (4) et bien sûr évaluation (28) lors de cette rencontre. En sortie de banc (23 minutes de temps de jeu), l’international français a fait parler sa polyvalence et s’est montré très propre (5/7 aux tirs, dont 1/1 à 3-points, 0 balle perdue). N’ayant pas encore aligné Kevin Pangos, Valence a signé sa 10e victoire de la saison face aux champions d’Europe 2021 et 2022, qui n’y arrivent toujours pas (7 victoires et 11 défaites).

Pourtant, Rodrigue Beaubois a lui aussi réalisé un record personnel en EuroLeague ce mercredi, avec 4 contres en plus de ses 8 points à 3/8 aux tirs, 3 rebonds et 7 passes décisives en 32 minutes. De quoi finir à 18 d’évaluation.