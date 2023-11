Daniel Batcho et Kezza Giffa continuent leur superbe début de saison

NCAA - Daniel Batcho et Kezza Giffa ont brillé ce week-end en NCAA avec leur équipe de Louisiane Tech et High Point.

Daniel Batcho et Kezza Giffa se régalent au sein de leur nouvelle université. Ce week-end, ils ont encore brillé en NCAA.

Daniel Batcho n’a eu besoin que de 13 minutes de jeu pour cumuler… 17 points à 6/11 aux tirs et 5/7 aux lancers francs et 14 rebonds face à la modeste équipe des Dillard Bleu Devils, programme évoluant habituellement en NAIA. Son université, Louisiana Tech, s’est imposée de 40 points (105-65) en faisant tourner. A la mi-temps, l’intérieur français était déjà en double-double. Après quatre matches, l’ancien membre du Pôle France tourne à 14 points à 57,9% de réussite aux tirs, 9,5 rebonds et 1,8 contre en 24 minutes.

L’équipe de Kezza Giffa, High Point, a également joué un match d’exhibition, contre un programme de NCAA II, Mount Olive. Les Panthers se sont imposés 122 à 73 et le meneur français a fini deuxième meilleur marqueur de son équipe, en 16 minutes en sortie de banc. L’ancien espoir de Levallois a fini à 19 points à 3/4 aux tirs (dont 2/2 à 3-points) et 11/11 aux lancers francs, mais aussi 2 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions.