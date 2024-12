Daniel Batcho presque parfait contre les Georgia Southern Eagles

Daniel Batcho (2,10 m, 22 ans) a réalisé une nouvelle sortie réussie avec Louisiana Tech, ce vendredi 13 décembre en NCAA. Le Francilien a cumulé 22 points à 9/10 aux tirs (9/9 à 2-points, 0/1 à 3-points), 8 rebonds et 3 contres en 33 minutes dans la victoire des Bulldogs face aux Georgia Southern Eagles (77-63).

Après son double-double contre Louisiana-Lafayette (58-69), l’ancien pensionnaire du Pôle France a enchaîné et contribué au succès de son équipe. Devant de seulement 2 points à la pause (35-33), elle a ensuite accéléré grâce aux 17 points de Kaden Cooper en seconde période (25 au total).

6'11 🇫🇷 Daniel Batcho was key for Louisiana Tech's win last night:

🪣 22pts

✌️ 9/9 from two

💪 8rebs

♟️ 1ast

🤚 3blks

Impossible to stop near the rim, where he was perfect. Great job as a rim protector as well, using his size and frame pic.twitter.com/S0HKo1n4hN

— Eurohoops Scouting (@EHoopsScouting) December 14, 2024