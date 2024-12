Batcho et Raynaud dominent encore, Houinsou trouve sa place à Loyola

La saison senior de Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) et Daniel Batcho (2,10 m, 22 ans) continuent de bien se passer. Les deux anciens joueurs de Charenton ont livré de nouvelles grosses performances durant le week-end. Quant à Kymany Houinsou (1,97 m, 20 ans), il n’a pas encore connu la défaite avec Loyola-Chicago.

Sept matches sur dix à 20 points ou plus pour Raynaud

C’est en gagnant le derby de la Bay Area chez les California Golden Bears à Berkeley que Stanford a démarré sa saison d’ACC. Après neuf matches hors conférence et sept victoires, le Cardinal s’est imposé 69-61 pour sa grande première dans la plus coté des conférences. S’il a pris beaucoup moins de rebonds qu’à son habitude (3 en 30 minutes), Maxime Raynaud est resté très productif en attaque (20 points à 8/15 aux tirs, dont 4/6 à 3-points) tout en protégeant à merveille le panier (5 contres). De quoi largement contribuer en la victoire face à son ancien coéquipier Andrej Stojakovic.

Un premier double-double pour Batcho

Pour Daniel Batcho, les attentes étaient moindres lors du déplacement de Louisiana Tech sur le campus de Louisiana-Lafayette (58-69). Il n’empêche que l’intérieur a lui aussi dominé les débats, avec son premier double-double de la saison : 19 points à 7/11, 11 rebonds et 1 contre en 29 minutes. Sur les deux matches précédents, l’ancien joueur d’Arizona et Texas Tech avait contré 6 tirs à chaque fois.

Kymany Houinsou a également gagné, une fois de plus. Transféré de Washington State à Loyola-Chicago durant l’été, il a remporté ses huit matches avec les Ramblers jusqu’ici. Il s’agit du meilleur départ de l’université depuis 1962. Une semaine après ses 6 points, 8 rebonds et 7 passes décisives contre Tulsa, l’Alsacien a cette fois cumulé 12 points à 5/7 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes décisives en 26 minutes lors de la plus courte victoire des siens (74-72) face à South Florida. Avec un temps identique à celui de la saison 2023-2024 (20 minutes), l’ancien de l’ASVEL et Saint-Quentin voit ses statistiques largement monter (6,3 points à 61,3%, 5,5 rebonds et 2,6 passes décisives).