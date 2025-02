Daniel Theis est la grande recrue de cet hiver pour Monaco. L’ancien pivot des Boston Celtics, non conservé lors de la dernière trade deadline retourne dans son Europe natale pour la première fois depuis 2017 afin de retrouver un temps de jeu conséquent.

À Monaco, l’Allemand retrouve une top équipe européenne qui est actuellement quatrième d’EuroLeague et troisième de Betclic ELITE. Dans une vidéo disponible sur la chaine YouTube du Monaco Basket, Theis dévoile ses premières pensées concernant son arrivée sur le Rocher :

« L’EuroLeague s’améliore constamment. Je suis ravi d’en faire partie à présent. On voit de nombreux joueurs restés en EuroLeague comme par exemple Mike James ou Shane Larkin. Ils ont probablement eu des opportunités pour aller en NBA mais ils ont choisi de rester en EuroLeague avec leurs équipes, leurs rôles. Ça prouve que ce basketball est apprécié et grandit d’années en années. »

Une première déclaration choc où réside au minimum un fond de vérité. Mike James est le MVP en titre de l’EuroLeague et a attiré l’œil de beaucoup de stars et d’observateurs spécialisés NBA aux premiers abords. C’est le cas de Kevin Durant par exemple. Les deux se sont déjà taquinés en public car on les sait très amis. Cela va de paire aussi avec la récente déclaration de KD qui se voit bien finir sa carrière à Monaco.

Daniel Theis enchaine en parlant du rôle que Vassilis Spanoulis a eu sur sa venue :

« Coach Spanoulis a beaucoup joué dans ma décision. En parlant juste avec lui, du rôle qu’il a pensé pour moi. Il apprécie mon jeu, ma mentalité de gagnant qui joue dur et pour l’équipe. »

Les deux se sont connus en tant qu’adversaires sur le parquet lorsque le pivot jouait à Brose Bamberg en Allemagne (EasyCredit BBL). Ils se sont toujours respectés. Les voilà aujourd’hui coach et joueur avec la même mentalité qui doit les emmener au bout selon eux. Pour le moment, l’AS Monaco est très bien placé que ce soit en France ou en Europe. L’apport de Theis pourrait peut-être les faire passer au step supérieur en allant chercher les premières places.