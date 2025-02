Daniel Theis va bel et bien renforcer l’AS Monaco !

Après plusieurs jours de spéculations, c’est désormais une quasi-certitude : Daniel Theis (2,03 m, 32 ans) va faire son retour en Europe sous les couleurs de l’AS Monaco. Selon BasketNews, l’international allemand, qui évoluait en NBA ces huit dernières années, aurait donné son accord pour rejoindre le club de la Principauté. Une information qui intervient deux jours après les révélations du média grec SDNA.

Kantzouris – Theis, une connexion déjà établie

Bien que le Panathinaïkos Athènes ait formulé l’offre la plus alléchante financièrement, le poste 5/4 aurait privilégié Monaco, notamment en raison de sa relation avec l’assistant coach monégasque Ilias Kantzouris, qu’il a côtoyé à Bamberg entre 2014 et 2017. Cette connexion aurait joué un rôle clé dans sa décision, tout comme la perspective d’un rôle plus central dans le dispositif monégasque.

En quête de renforts à l’intérieur, la Roca Team profite de cette opportunité pour ajouter un big man shooteur, alors que l’impact de l’ailier-fort Vitto Brown – actuellement blessé – demeure limité. Theis, également réputé pour son engagement défensif et son expérience au plus haut niveau, correspond parfaitement aux besoins du club depuis le départ de John Brown III.

Un vétéran NBA avec un solide palmarès

Formé en Allemagne, Daniel Theis s’est imposé comme un cadre de la Mannschaft, avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde 2023. Son parcours en NBA l’a vu évoluer sous les couleurs de plusieurs franchises, d’abord chez les Boston Celtics (trois saisons et demie), avant d’être transféré à tout va. Il est ainsi passé chez les Chicago Bulls, les Houston Rockets, est revenu à Boston, avant de rejoindre les Indiana Pacers puis d’être envoyé chez les Los Angeles Clippers et de jouer cette saison chez les Pelicans de La Nouvelle Orléans. En 411 matchs de saison régulière, il affiche des moyennes de 7,1 points, 4,7 rebonds et 1,3 passe décisive en 18,8 minutes de jeu.

Joueur de rotation cette saison chez les Pelicans (4,3 points, 4,3 rebonds et 1,6 passe de moyenne), le natif de Salzgitter venait d’être transféré à Oklahoma City, qui l’a immédiatement libéré. Ce contexte a ouvert la porte à un retour en Europe, près de huit ans après son départ de Bamberg.

Une signature qui en dit long sur les ambitions de Monaco

L’AS Monaco poursuit ainsi sa stratégie de recrutement ambitieux, renouant avec les signatures en cours de saison après avoir attiré Chima Moneke en 2023 et Dwayne Bacon en début de saison 2021-2022. En quête d’un titre en EuroLeague, la Roca Team mise sur un joueur d’expérience, habitué aux joutes du plus haut niveau international. Reste à voir si cette arrivée suffira à propulser Monaco vers les sommets. Une chose est sûre : avec Daniel Theis, le club de la principauté frappe un grand coup sur le marché des transferts.