Dans la douleur, Monaco assure l’essentiel contre Valence

Monaco, en un peu moins d’une semaine, aurait pu perdre gros face à Valence ce vendredi soir. Après l’élimination en Coupe de France dimanche dernier contre Strasbourg, est venu s’ajouter la défaite contre Milan en début de semaine. Le faux-pas était alors interdit face aux Espagnols, pas les plus talentueux mais certainement parmi les plus accrocheurs de l’EuroLeague. Malgré la perte de trois des quatre quarts-temps de la partie, Monaco s’en est sorti au bout du suspense (79-78). L’ASM revient ainsi provisoirement à la 3e place au classement.

Soutien offensif inattendu pour Monaco avec Jaron Blossomgame

L’AS Monaco a pris le meilleur départ à la faveur… d’une très bonne première mi-temps offensive de Jaron Blossomgame (17 points à 6/6 aux tirs). Avec 14 points dont 2/2 à 3-pts rien que dans les vingt premières minutes de la partie, l’ancien joueur de l’université de Clemson a fait mentir ses statistiques de la saison en EuroLeague (6,2 points de moyenne dont 24% à 3-points). Mais après cette belle entame (25-15, 10′), le club de la Principauté a subi un trou d’air offensif de quatre minutes dans le 2e quart-temps qui a permis à Valence d’être au contact à la mi-temps (38-34, 20′).

La disette offensive évoquée plus tôt ne fut pas la seule de la partie. Car si Monaco est parvenu à l’emporter contre les Valenciens, c’est bien grâce à sa défense. À l’image d’un Mike James forceur sur ses tirs ce vendredi (17 points à 5/14 aux tirs) mais également contreur en transition (2 contres). Malgré plusieurs possibilités de prendre dix points d’avance en seconde période, manquées par une faiblesse au rebond défensif, la Roca Team a même vu Valence prendre les commandes en début de 4e quart-temps (59-61, 32′).

Donta Hall et l’ASM n’ont pas tremblé dans les dernières secondes

Mais immédiatement, les Monégasques ont su reprendre le contrôle de la partie à la faveur d’une série de 10 points à 1 (69-62, 34′). Sur un tir à la Mike James pourrait-on dire, c’est-à-dire extrêmement compliqué, le natif de l’Oregon a même donné 7 points d’avance à l’entame des deux dernières minutes du match. Mais jusqu’au bout, Monaco s’est fait peur face aux coéquipiers de Damien Inglis (11 points et 6 rebonds). Son pivot Donta Hall (8 points et 5 rebonds), primordial au rebond et à la finition en seconde période, a confirmé le succès de l’ASM en réalisant un décisif 2/2 sur la ligne des lancers-francs à quatre secondes du buzzer final (79-75, 39′).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre