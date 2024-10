Dans sa nouvelle salle, le Bayern Munich crée la première surprise contre le Real Madrid

Le Bayern Munich semble apprécié les inaugurations en grande pompe. Après avoir terrassé l’ASVEL après deux prolongations lors de l’inauguration de la LDLC Arena en novembre 2023, le club bavarois a cette fois célébré son entrée dans sa nouvelle salle, la SAP Garden. Et de quelle manière, en terrassant le Real Madrid (97-89), finaliste de la dernière édition de l’EuroLeague.

Wow 🤩 the @SAPGarden has opened its doors 🔥

The latest EuroLeague arena and new home of @FCBBasketball #RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/GFgc7SBkIH

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2024