Dans un environnement chaotique à Dallas, Lou Lopez Sénéchal se montre

Lou Lopez Sénéchal (1,85 m, 26 ans) peut enfin s’exprimer. Après un début de saison compliqué où elle ne récupérait que des miettes de temps de jeu, l’arrière franco-mexicaine est entrée dans la rotation des Dallas Wings. Ce grâce à un concours de circonstances. D’abord parce que son équipe est en perdition, et vient d’encaisser ce dimanche 23 juin face à Washington (92-84) sa 11e défaite d’affilée en WNBA. Les Wings n’ont plus gagné un match depuis le 27 mai et pointent désormais en dernière position du classement.

LOU LOOOONG PASS TO MADDY pic.twitter.com/nu1705XLh5 — Dallas Wings (@DallasWings) June 13, 2024

Ce qui s’explique en partie par les nombreuses blessures qui accablent la franchise texane. Leur deuxième meilleure joueuse et MIP de la saison dernière, l’Allemande Satou Sabally, est blessée à l’épaule et ne reviendra pas avant la fin des Jeux Olympiques. La troisième meilleure marqueuse de l’équipe cette saison, Maddy Siegrist, s’est fracturée un doigt et devrait manquer huit semaines. La taulière défensive Natasha Howard a raté un mois de compétition, et d’autres joueuses ont aussi manqué des matchs. En bref, les Wings vivent un début de saison cauchemardesque, avec une malchance chronique.

Montée en puissance

Lopez Sénéchal essaye de s’extirper de ce champ de ruine. Mise de côté en début de saison, elle bénéficie de la rotation raccourcie par les blessures sur les derniers matchs. Celle qui a connu ses premières sélections en Équipe de France l’année dernière avait bien besoin de ce coup de pouce du destin pour véritablement lancer sa carrière WNBA, dans un contexte peu favorable. Lopez Sénéchal a passé davantage de minutes sur le terrain lors de ses deux derniers matchs (30) que sur ses douze premiers (24). Elle est entrée dans la rotation après l’élimination des siennes de la Commissioner’s Cup, et la reprise de la saison. Depuis, sur les six derniers matchs, Lopez Sénéchal compile 3,5 points à 40% aux tirs (dont 30% à 3-points), 0,5 rebond et 1,0 passe en 10 minutes de moyenne en sortie de banc. Des chiffres probablement loin de ce qu’attendait la n°5 de la Draft 2023, mais qui ne sont qu’un début.

D’abord transparente voire préjudiciable pour son équipe sur ses premiers matchs, Lopez Sénéchal prend peu à peu confiance. La franco-mexicaine fait de son mieux pour être une role-player utile à l’équipe. Elle communique et s’applique sur ses rotations défensives, se rend disponible en attaque, et n’hésite pas à montrer ses talents de shooteuse quand elle en a l’occasion. C’est dans ce secteur qu’elle peut le plus apporter, elle qui tournait à plus de 40% à 3-points sur ses trois dernières saisons en NCAA avec UConn et Fairfield. Mais l’arrière obtient peu de shoots ouverts dans le jeu collectif dysfonctionnel de Dallas. D’autant plus que la coach Latricia Trammelle la fait principalement jouer sur des séquences de 1-2 minutes où il est difficile de prendre un rythme.