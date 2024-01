David Gautier ne sera pas prolongé par l’ASVEL Féminin

L’ASVEL Féminin a officialisé le départ de son entraîneur actuel, David Gautier, à l’issue de son contrat (le 30 juin 2024). Arrivé à l’été 2022 pour remplacer Pierre Vincent – à qui il restait quatre saisons de contrat -, l’ancien coach d’Angers a permis aux Lyonnaises de retrouver le titre de champion de France et remporter l’EuroCup.

Toutefois, la direction n’a pas souhaité prolonger le récent champion dans la foulée, entraînant de nombreuses rumeurs de départ qui ont rapidement été confirmées. Si la présidente déléguée Marie-Sophie Obama déclarait mi-septembre « faire une entière confiance à David et son staff pour appréhender cette nouvelle saison », elle n’a pas pourtant pas fait le choix de prolonger David Gautier. Elle explique ce choix dans le communiqué mis en ligne par le club rhodanien :

« Il était important pour nous d’être honnêtes et respectueux envers David qu’on apprécie énormément et pour qui on a beaucoup d’estime d’abord humainement, mais aussi pour la qualité du travail qu’il a fourni et pour son investissement. Il était important pour nous, comme nous en avions déjà parlé cet été, de faire le point à la mi-saison et de pouvoir lui donner notre position de façon à ce qu’il puisse terminer la saison dans les meilleures conditions, sans être dans le doute et qu’il puisse aussi préparer son avenir de la manière dont il le mérite, et que de notre côté, nous puissions envisager l’avenir sereinement et en toute transparence. On adresse nos remerciements à David et notre grande confiance pour la fin de cette saison. Nous connaissons son professionnalisme et sa soif de victoires qui feront, nous en sommes certains, qu’il pourra atteindre les objectifs tels qu’on les avait fixés en début de saison. »