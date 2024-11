David Holston, 4e évaluation de Betclic ÉLITE à presque 39 ans et des efforts en défense notables

Pas au mieux sur le début de saison (2 victoires et 5 défaites), la JDA Dijon a réalisé un match de meilleure qualité ce dimanche à Monaco. Dans un match qui a compté 34 changements de leaders, les Bourguignons ont finalement cédé dans le money-time (76-74). David Holston (1,67 m, 38 ans) a manqué le dernier tir, ce dernier ayant été contré par Jaron Blossomgame.

Mais durant toute la rencontre, le lutin de la Jeanne d’Arc aura guidé les siens. Alors qu’il va fêter ses 39 ans dans deux mois, le Michiganais de naissance et Bourguignon d’adoption a encore cumulé 19 points et 12 passes décisives pour finir à 25 d’évaluation contre une équipe d’EuroLeague. Il est quatrième à l’évaluation du championnat (16,9 d’évaluation).

« Je ne sais pas s’il est au top mais il est très bon, il est très important pour notre équipe, a témoigné son compère de la ligne arrière Axel Julien. Il a joué 30 minutes ce dimanche et il fait ce qu’il a toujours fait. Je pense qu’avec la fatigue, c’est plus difficile pour lui maintenant de jouer plus. Mais encore ce dimanche, il a fait des choses fortes et il aurait pu encore nous faire gagner le match. C’est sûr qu’on a besoin de lui à un bon niveau pour être bon aussi. Mais malheureusement, il ne peut pas faire ça à tous les matchs. Il faut aussi que d’autres joueurs prennent le relais, dont moi, d’autres extérieurs qui amènent des choses pour qu’on ne soit pas tout le temps dépendant de lui. Ce dimanche, il a montré qu’il était encore un très très très bon joueur. »

Le duo Holston – Julien : « Les automatismes ne se sont pas envolés »

Séparés en 2021, Axel Julien et David Holston se sont retrouvés à l’intersaison. Et ce dimanche, leur duo a bien fonctionné puisque le Varois a également signé une belle performance (10 points à 4/8, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 15 d’évaluation en 28 minutes).

« On se connaît par cœur, on a joué cinq ans et demi ensemble avant que je revienne donc c’est des automatismes qui sont très faciles à reprendre. Après, depuis le début de saison, on n’a pas énormément joué ensemble sur le terrain, mais là ce soir, on a beaucoup partagé le terrain et c’est toujours agréable de jouer avec lui. Et oui, les automatismes ne se sont pas envolés. »

Pour leur coach Laurent Legname, il était important que David Holston fournisse davantage d’efforts en défense, alors que son équipe a du mal de ce côté du terrain depuis le début de saison. Ce qui n’est pas facile avec deux matches par semaine, même s’il ne le laisse que 18 minutes en moyenne sur le terrain en FIBA Europe Cup.

« Oui, il est toujours au top. Statistiquement, il est toujours dans les meilleurs. Je ne regarde pas trop, mais je pense qu’il est dans une de ses meilleures saisons statistiquement parlant. On en a parlé, il le sait défensivement, ce (dimanche) soir il a été beaucoup mieux, moi je m’attache à ça. Il avait souvent tendance à être dominé sur les duels d’un contre un sur les derniers matchs. Les équipes le ciblaient un peu plus et ce soir j’ai bien aimé sa défense sur Strazel. Voilà donc ça c’est plutôt encourageant pour la suite parce qu’on a retrouvé un David qui met de la pression, qui est capable de tenir les uns contre uns. J’étais plus inquiet par rapport à ça, le fait qu’il répète les matchs défensivement et qu’il ait moins les jambes. Sa petite taille, ça ne l’a jamais gêné. Et puis avec ma défense, on sait que ce n’est pas vraiment un désavantage. C’était plus sur les duels et l’engagement. Et là, même si statistiquement, ce qu’il fait, c’est extraordinaire, c’est vraiment là-dessus où je l’ai bien trouvé ce dimanche. Donc j’espère que ça va continuer. »

Surtout que la JDA Dijon a une semaine importante devant elle.

A Monaco,