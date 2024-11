Avec un effectif très réduit, Monaco vient à bout de Dijon

L’AS Monaco est parvenue à battre la JDA Dijon (76-74) à la salle Gaston Médecin ce dimanche 10 novembre, pour la 8e journée de Betclic ELITE. La Roca Team, qui faisait sans Mike James, Elie Okobo, Nick Calathes, Juhann Begarin, Donatas Motiejunas ni Mam Jaiteh moins de 48 heures après sa victoire chez l’Anadolu Efes Istanbul et avant une semaine à deux matches d’EuroLeague, est passée tout proche d’un troisième revers cette saison en championnat. Jaron Blossomgame a contré le dernier tir de David Holston (19 points à 7/13 aux tirs et 12 passes décisives pour 25 d’évaluation) pour permettre aux siens de l’emporter de 2 points, au bout d’un match très serré (égalité après 10 minutes, 57-56 après trois quart-temps et +2 au final).

Petr Cornelie de retour en tenue, Furkan Korkmaz en grosse difficulté

Avec un effectif présenté inédit, Sasa Obradovic a vu sa rotation se réduire un peu plus en début de rencontre quand Jordan Loyd a commis sa troisième faute au beau milieu du premier quart-temps. Avec une ligne arrière limitée à Matthew Strazel, un cinq très grand, un Furkan Korkmaz responsabilisé mais dépassé (-4 d’évaluation en 22 minutes), la configuration était complexe pour les locaux. « On a eu des ups and downs, on a été bien à un moment donné, moins bien d’autres », a commenté Petr Cornelie réapparu dans la rotation pour la première fois depuis le 6 octobre à Villeurbanne. Un manque de consistance qui explique les 34 changements de leader dans la rencontre. « Quand on freeze (gèle) un peu la balle, que ça devient du un contre un, il y a moins de décalage qui sont faits. C’est le lot de notre équipe quand on a de très forts joueurs individuels, ça devient de la bouillie de basket (sourire) », a continué Petr Cornelie, titularisé en deuxième mi-temps (4 points à 1/3 et 3 rebonds en 14 minutes). Mais cette partie serrée est également due à la belle prestation dijonnaise. « On a répondu à la taille de Monaco qui avait une équipe très grande ce soir, a analysé Laurent Legname, le coach défait. On fait à peu près jeu égal au rebond, on ne perd que 6 ballons. On les empêche de jouer sur jeu rapide », continue-t-il avant de regretter les erreurs de fin de match. « Après on fait trop d’erreurs stupides sur le dernier quart-temps. En contre-attaque à 2 contre 1, une glissade à 44 secondes de la fin… Ce sont des erreurs qui nous coûtent ce match là », complète-t-il.

Dijon, une amertume teintée de positivisme

Toutefois, après avoir poussé plusieurs gueulantes à l’issue des dernières sorties de son équipe, Laurent Legname a pu apprécier la production de son groupe. « La déception (prédomine) après la défaite, il y avait une opportunité de gagner. J’ai apprécié l’attitude générale de l’équipe dans l’intensité mise. On a enfin fait un match au niveau du combat. […] On a été cohérent, les joueurs auraient mérité de repartir avec la victoire. » Un discours partagé par son homme de confiance, Axel Julien (10 points à 4/8, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 15 d’évaluation en 28 minutes). « On va retenir du positif après notre début de match très moyen. On a quand même fait un bon match face à une équipe qui s’est vraiment donnée pour l’emporter ». A l’image du duo Alpha Diallo (16 points à 6/13 aux tirs et 8 rebonds pour 17 d’évaluation en 26 minutes) – Jaron Blossomgame (17 points à 6/9 et 4 rebonds pour 19 d’évaluation en 25 minutes) qui s’est employé pour aller chercher la victoire. « Monaco, quand ils mettent Diallo et Blossomgame sur le terrain ensemble, c’est qu’ils veulent gagner le match », a rappelé Laurent Legname qui espère surfer sur cette sortie en principauté. « On n’a pas confirmé après la victoire à Bourg-en-Bresse, maintenant dans l’attitude il faut vraiment se servir de ce match. »

Pour Monaco, il n’y aura pas grand chose à retenir de cette cinquième victoire en sept matches de Betclic ÉLITE, si ce n’est qu’il n’y a pas eu de blessés à deux jours d’une nouvelle rencontre d’EuroLeague, contre l’Étoile Rouge de Belgrade.

A Monaco,