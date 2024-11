Laurent Legname ne redescend pas malgré la victoire : « Certains n’y sont pas et c’est inacceptable »

Malgré la victoire de Dijon contre les Écossais des Caledonia Gladiators (102-62) en FIBA Europe Cup, l’entraîneur de la JDA Laurent Legname ne décolère pas : certains de ses joueurs ne répondent pas à son niveau d’exigence. S’il en a félicité certains au micro du Bien Public après la rencontre, il en a tancé d’autres, sans les nommer.

« Content, non je ne le suis pas, a-t-il commencé. On a gagné et il fallait qu’on le fasse. Je n’ai pas à être content ou non. Je m’attache à regarder si on progresse, si les joueurs sont dans le projet, dans les intentions par rapport à ce qui est travaillé à l’entraînement. Le début du match, défensivement, est catastrophique. Il y a des joueurs qui y sont, d’autres non, que cela soit dans la dureté, dans la compréhension, surtout la compréhension des choses. Après on s’est mis à défendre beaucoup plus et on a trouvé pas mal de joueurs, ce (mercredi) soir, qui ont répondu.

On sent qu’ils ont envie de progresser, sur les duels, les uns contre uns, c’était mieux. Dans la défense collective, c’était mieux aussi. Et offensivement on a vraiment bien fait bouger la balle. Il y a de très bonnes choses, maintenant il faut se rendre à l’évidence, ce n’est pas une équipe de Pro A. Beaucoup ont répondu présent mais certains n’y sont pas et c’est inacceptable. Je parle dans les attitudes, dans le comportement pour être professionnel. Il y a plein de choses qui font qu’on est un joueur de première division et certains n’ont pas cette éthique-là. »