Cholet se qualifie pour le second tour, Dijon jouera une finale pour terminer en tête

FIBA Europe Cup - Cholet et Dijon l'ont tous deux emporté ce mercredi 6 novembre pour leur 5e match et avant-dernier match de groupe. Et si CB s'est ainsi assuré une qualification directe pour le second tour, la JDA s'est offerte une finale contre Ludwigsbourg pour terminer en tête de son groupe.