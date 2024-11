Et si Andre Roberson découvrait l’EuroLeague avec l’ASVEL ?

Il faut espérer, pour la planète et pour son rythme de sommeil, qu’Andre Roberson (2,01 m, 32 ans) n’ait pas regagné les États-Unis après sa démonstration dimanche à Villeurbanne (19 points à 7/9, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d’évaluation en 20 minutes). Car si son aventure choletaise s’est terminée dimanche à l’Astroballe, la suivante pourrait bien démarrer au même endroit ce week-end contre Nanterre. Sous les couleurs de l’ASVEL cette fois…

Le compte EuroLeague France a été le premier à suggérer l’information, avant que L’Équipe et BasketNews ne confirment la nouvelle : Andre Roberson est en négociations avancées avec le club rhodanien, qui a désespérément besoin de renfort sur une ligne arrière décimée par les blessures : Paris Lee est sur le flanc depuis plus de deux semaines suite à une entorse de la cheville tandis qu’Edwin Jackson, blessé à l’ischio-jambier, sera absent jusqu’à la fin de l’année civile.

Il voulait jouer en EuroLeague

Fêté par tous ses coéquipiers choletais dimanche après sa dernière sous le maillot de CB, le natif de Las Cruces a été l’une des facteurs majeurs du fantastique début de saison du club des Mauges, seul leader de Betclic ÉLITE. Pigiste médical d’Aaron Wheeler, il est arrivé escorté d’autant de curiosité dû à son CV (ex-titulaire à Oklahoma City, élu dans le deuxième meilleur cinq défensif de la NBA en 2017) que d’inquiétudes, à cause de cinq dernières saisons en pointillés, le genou détruit par une grave blessure en janvier 2018 (seulement 27 matchs disputés depuis).

Malgré un statut d’intermittent du spectacle depuis six ans et demi, l’homme aux 333 matchs NBA a superbement relancé sa carrière avec Cholet (10,2 points à 47%, 6,5 rebonds et 2,9 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues). À tel point qu’il a reçu des offres très intéressantes d’un point de vue financier ces derniers jours (jusqu’à 40 000 euros par mois)… Sauf que l’argent n’étant pas un souci pour lui (plus de 36 millions de dollars de gain avec le Thunder et les Nets), l’ailier américain voulait surtout jouer en EuroLeague, ou rester à Cholet. Prolonger dans les Mauges était une vraie possibilité, mais avec une clause EuroLeague, ce qui a largement refroidi CB. Et c’est finalement l’ASVEL qui devrait empocher le gros lot, où Roberson retrouvera notamment son ex-coéquipier Joffrey Lauvergne, côtoyé à OKC lors de toute la saison 2016/17.