Villeurbanne s’inquiète pour Paris Lee, Chalon pour Jamel Morris : l’incroyable Chalon – ASVEL a fait de la casse

55 minutes de jeu, cela laisse des traces. Surtout quand les deux équipes abordent la rencontre déjà diminuées… Ainsi, quand Chalon devait se passer d’Olivier Cortale, qui a préféré ne prendre aucun risque avec sa cheville endolorie, l’ASVEL s’est présentée au Colisée amputée de quatre joueurs majeurs : Nando De Colo, Melvin Ajinça, Mbaye Ndiaye et Tarik Black (2,06 m, 32 ans).

55 minutes, cela laisse le temps pour des pépins musculaires. Ainsi, alors qu’il avait déjà un ischio-jambier qui sifflait, Jamel Morris a semblé plusieurs fois à ce sujet à partir de la première prolongation. « Je crains qu’il n’ait aggravé sa blessure », a lâché Savo Vucevic à son sujet.

Entorse pour Paris Lee ?

Et 55 minutes, cela laisse aussi le temps pour des accidents. Ainsi, alors qu’il avait la balle de la victoire entre les mains à la 50e minute de jeu, Paris Lee s’est retrouvé empêtré dans la bonne défense de Jeremiah Hill, a perdu le ballon et a vu son compatriote camerounais (oui, oui…) s’écraser de tout son poids sur sa cheville gauche. Se tordant de douleur sur le parquet, sous quelques sifflets douteux du Colisée, l’ancien meneur de l’AS Monaco n’est plus revenu en jeu. « On a perdu Paris qui, je crois, a une entorse à la cheville », a indiqué Pierric Poupet, en conférence de presse, sans avoir eu le retour du staff médical. « Je suis inquiet de l’état de forme général de l’équipe. Paris est un joueur qui s’ajoute à l’infirmerie alors que tout le monde a vu l’effectif que l’on a affiché ce soir. C’est plus dur quand on a moins de rotations et qu’on enchaîne les matchs. »