L’aventure d’Andre Roberson à Cholet s’arrête

« Merci Cholet. » Après la victoire de Cholet Basket sur le parquet de l’ASVEL, Andre Roberson (2,01 m, 32 ans) a confirmé qu’il venait de disputer son dernier match avec la formation maugeoise. L’ancien joueur NBA ne va pas prolonger à l’issue de sa pige. Arrivé en tant que remplaçant médical d’Aaron Wheeler (2,05 m, 26 ans), l’ex Thunder d’Oklahoma City laisse l’équipe de Fabrice Lefrançois à la première place de la Betclic ELITE et de son groupe de FIBA Europe Cup.

Andre Roberson a confirmé qu’il avait discuté prolongation avec Cholet Basket. Mais ça n’a pas abouti. La qualité de son passage à CB (9 points à 42,4% de réussite aux tirs, 6,7 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,9 interception en 22 minutes sur 7 matches avant dimanche) et encore plus de son dernier match sur place (19 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d’évaluation) devraient lui permettre de trouver une nouvelle opportunité plus lucrative.

« J’ai eu une longue discussion avec ma famille, ma fille, a-t-il expliqué au Courrier de l’Ouest. Il faut prendre en compte ma situation et mon âge. Et comme je l’ai dit, il est difficile de quitter cette équipe. Ça craint. Mais comme je l’ai dit, les affaires sont les affaires. Il faut le voir comme tel. Et comme je l’ai dit, qui sait ce que l’avenir nous réserve. Je pourrais revenir et essayer de faire quelque chose. »