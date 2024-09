Davis Bertans et ses 522 matchs NBA, première grosse prise du BC Dubaï

Jusque-là, le premier recrutement du Dubaï Basketball Club était assez classique du marché européen. Des joueurs solides (Awudu Abass, Danilo Andjusic, Klemen Prepelic, Ahmet Duverioglu), mais rien de révolutionnaire non plus. Sauf que ça, c’était avant…

Alors que le nouveau club des Émirats Arabes-Unis avait annoncé que l’ancien dijonnais Leyton Hammonds était la dernière pièce du roster pour les grands débuts en Ligue Adriatique, l’OVNI Dubaï s’est jeté sur une énorme opportunité de marché : Davis Bertans (2,08 m, 31 ans), débauché directement de NBA où il était encore payé 17 millions de dollars la saison dernière par Charlotte, les derniers vestiges d’un contrat XXL (80 millions sur cinq ans) signé au terme de son meilleur exercice avec les Wizards (15,4 points, 4,5 rebonds et 1,7 passe décisive).

Excited to welcome Davis Bertans to our roster – a player with impressive NBA pedigree and the final piece for our historic 1st season 🤜🤛#DubaiBasketball #YallaDB

يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع اللاعب دافيس بيرتانس، آخر المنضمين لقائمة الفريق قبل انطلاقة الموسم التاريخي لنادي pic.twitter.com/apsVgS5Svb

