De la parole aux actes : Mehdy Ngouama porte Gran Canaria vers les quarts de finale d’EuroCup

Mehdy Ngouama (1,88 m, 29 ans) avait prévenu : son objectif est clair, réussir un back-to-back en EuroCup avec deux clubs différents. Déterminé à marquer l’histoire de la compétition, le combo-guard français a brillé ce mercredi, permettant à Gran Canaria de dominer Venise (84-80) pour se hisser en quarts de finale.

Un début de match tonitruant pour Mehdy Ngouama

Dès son entrée en jeu, Mehdy Ngouama a donné le ton. Le natif du Blanc-Mesnil a rapidement obtenu un panier plus la faute, avant d’enchaîner avec un nouveau lay-up avec bonus pour placer Gran Canaria en tête (15-11). Intenable, il a enchaîné avec un floater puis un tir primé, bouclant un premier quart-temps impressionnant avec 11 points au compteur. Gran Canaria menait alors 25-16.

Toujours aussi tranchant dans le deuxième quart, il a ajouté un nouveau tir à 3-points avant de signer l’un des highlights de la saison : interception suivie d’un dunk sur la tête de Tyler Ennis. À la pause, Mehdy Ngouama affichait déjà 18 points, égalant son record en carrière en EuroCup, tout en plaçant son équipe aux commandes (46-39).

Le héros de l’ombre de Gran Canaria

Malgré un temps de jeu réduit en seconde période (moins de 4 minutes jouées après la pause), Mehdy Ngouama a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 18 points en seulement 16 minutes, à 5/6 à 2-points, 2/4 à 3-points et 2/2 aux lancers francs. Son impact a été bien au-delà des chiffres, avec 1 rebond, 2 passes décisives et 1 interception, pour une évaluation de 21, la meilleure de Gran Canaria.

Une prestation majuscule pour celui qui peinait jusqu’ici à trouver son rythme sous ses nouvelles couleurs (4,8 points à 28% en moyenne sur les cinq premiers matchs). Ce mercredi soir, Mehdy Ngouama a rappelé pourquoi Gran Canaria est allé le chercher.

Toujours en quête de l’histoire

En écartant Venise, Gran Canaria continue sa route vers un deuxième sacre en EuroCup, après celui de 2023. Mehdy Ngouama, déjà titré avec Paris Basketball la saison dernière, garde son objectif en tête : devenir le deuxième joueur de l’histoire à remporter deux EuroCup consécutives avec deux clubs différents, après Edu Hernandez-Sonseca.

« Je suis vraiment heureux. On a connu des hauts et des bas cette saison mais on avance. Il faut continuer pas à pas, match après match », a-t-il déclaré après la rencontre. Prochain défi pour Ngouama et ses coéquipiers : un quart de finale face à l’Hapoël Jérusalem, pour continuer à écrire l’histoire.