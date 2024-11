De retour au jeu, Iliana Rupert s’éclate avec Mersin

Forfait début novembre pour les deux matches de qualification de l’équipe de France pour l’EuroBasket 2025, Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) a repris la compétition à la reprise de la compétition après la trêve internationale. Et la Sarthoise monte en puissance.

Kadiatou Sissoko solide face à Iliana Rupert

Après avoir cumulé 17 points à 7/10 aux tirs, 12 rebonds et 5 passes décisives pour 30 d’évaluation en 31 minutes dans la large victoire de Mersin face à Tarsus (100-76) le 16 novembre, elle a fait mieux encore ce dimanche pour la 8e journée du championnat turc. La grande sœur de Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) a cette fois fini avec 26 points à 11/18 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 12 rebonds, 6 passes décisives et 6 interceptions pour 37 d’évaluation. Non sans difficulté, son équipe s’est imposée 80 à 70 face à Ormanspor, la lanterne rouge du championnat (2 victoires et 6 défaites). Il faut dire qu’en face, la Française Kadiatou Sissoko (1,80 m, 25 ans) a livré sa meilleure performance de la saison (16 points à 7/11, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions pour 21 d’évaluation en 29 minutes). A noter que Marine Fauthoux, ni Marine Johannès n’ont joué pour Mersin.

🤩 Maçın En Değerli Oyuncusu – MVP of the Game 𝐈𝐋𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐑𝐔𝐏𝐄𝐑𝐓 🔥 26 Sayı / Points

✋ 12 Ribaund / Rebounds

🅰️ 6 Asist / Assists

🏀 6 Top Çalma / Stealing

📊 39 Verimlilik Puanı / Efficiency#WeAreÇBK #YourCityYourTeam pic.twitter.com/UXjXtIPDxk — ÇBK Mersin (@CBKMersin) November 24, 2024

Au classement, Mersin pointe à la quatrième place avec cette cinquième victoire en huit matches. Iliana Rupert pointe à la troisième place du classement des meilleures marqueuses de KBSL, avec 21 points par rencontre. Sa coéquipière Nathasha Howard est n°1 avec 21,3 points.